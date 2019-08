Le Xiaomi Redmi 8A vient de fuiter et des photos de son design et de son interface nous permettent d’en apprendre beaucoup sur ce futur smartphone chinois d’entrée de gamme.

Le Xiaomi Redmi 7A est un smartphone à très petit prix qui arrive pourtant à avoir quelques arguments pour lui. Celui-ci est sorti en juillet dernier en France mais son successeur, le Redmi 8A, fait déjà parler de lui avec des photos publiées sur Weibo.

Ces photos ne révèle pas seulement le design puisque la personne qui a pris ces images en a profité pour montrer l’interface et certaines caractéristiques.

Snapdragon 439, écran HD+, batterie 5 000 mAh, etc.

En regardant ces photos, on remarque que le design serait différent du 7A, le module photo se déplace du coin gauche jusqu’au milieu du dos et devient même un double capteur. On aperçoit l’arrivée d’un lecteur d’empreintes digitales et la traditionnelle inscription « Designed by Xiaomi ».

Dans son post, l’utilisateur Weibo précise quelques caractéristiques, la puce notée comme Octa-core Max 2,0 GHz serait un Snapdragon 439. Un SoC dédié aux smartphones premiers prix, déjà présent sur le 7A. Il serait épaulé d’une batterie de 5 000 mAh, de 4 Go de mémoire vive et la mémoire interne monterait jusqu’à 64 Go. Deux autres modèles pourraient être disponibles avec 2 Go de RAM et 16 Go de stockage ou 3 Go + 32 Go.

Son écran serait d’une taille de 6,217 pouces avec une définition HD+ de 720 x 1520 pixels, tandis que le double capteur photo serait composé d’un capteur 12 MP et d’un de 8 MP.

Il a également été aperçu lors de sa certification TENAA ce qui a permis de corroborer quelques caractéristiques.

Des fuites aussi détaillées et une certification TENAA étant souvent synonyme d’arrivée imminente, le smartphone ne devrait plus tarder à sortir et devrait être vendu aux alentours de 100 euros. Notons aussi que très récemment, c’est le Redmi Note 8 qui s’est montré avec quatre capteurs photo arrière via une certifcation FCC.