À peine le dernier Redmi K20 Pro enfin lancé chez nous sous le nom de Xiaomi Mi 9T Pro, Redmi officialise la mise en conception du Redmi K30 et annonce qu’il sera compatible 5G.

Xiaomi vient à peine de lancer le Xiaomi Mi 9T Pro par chez nous, qui n’est autre que le nouveau nom du Redmi K20 Pro déjà dévoilé en Chine il y a quelques mois. Auparavant, nous avons eu le droit au Xiaomi Mi 9T, qui était le Redmi K20 classique.

Et pourtant, le constructeur a déjà commencé à travailler sur leurs successeurs. Les Redmi K30, et probablement Redmi K30 Pro, sont d’ores et déjà dans les fours de Xiaomi.

À cette occasion, le manager de la marque Redmi Lu Weibing s’est exprimé sur le réseau social chinois Weibo, que XDA Developers a repéré. Et celui-ci a été très clair dans son propos : ces futurs appareils seront compatibles avec le réseau 5G.

2020, l’année de la 5G ? Du moins en Chine, où la nouvelle technologie réseau est la plus implantée actuellement. En Europe et en France, on devrait goûter à de premiers déploiements çà et là, mais pas à une expansion vraiment accessible au grand public.