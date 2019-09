Le Xiaomi Redmi 8A va bientôt être présenté en Inde et tout porte à croire qu’il est équipé d’une batterie de 5000 mAh.

Cette année, comme d’habitude, Xiaomi lance une pléthore de smartphones sur à peu près tous les segments de prix. Dans l’entrée de gamme, le prochain appareil sera le Xiaomi Redmi 8A. Et ce dernier va être annoncé en Inde dès le 25 septembre prochain comme le révèle un tweet de la marque.

Time for another dumdaar addition to India's most-loved Redmi A series. We'll unveil the #DumdaarRedmi8A for you on 25th September 2019.

A lot of dumdaar features to look forward to.

Here's one – 5️⃣🔋🔋🔋

Guess it & RT to win this dumdaar phone. pic.twitter.com/mvBeSCMXUt

— Redmi India for #MiFans (@RedmiIndia) September 19, 2019