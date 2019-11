Article sponsorisé par Xiaomi

Le Redmi Note 7 est longtemps resté le smartphone de milieu de gamme au meilleur rapport qualité-prix de 2019. Pour le Black Friday, son prix devient encore plus intéressant. Découvrez les meilleures offres.

Le Redmi Note 7 est l’un des smartphones les plus populaires de l’année 2019. Et pour cause, il a pendant longtemps été le meilleur rapport qualité-prix du marché. Il vient tout juste de se faire détrôner par ses successeurs, les Redmi Note 8T et Note 8 Pro. Mais ce n’est pas pour autant qu’il est devenu obsolète. Il est même affiché à un tarif plus intéressant qu’auparavant, puisque les marchands essayent maintenant de vider les stocks. Découvrez les meilleures offres qu’il est possible de faire sur le Redmi Note 7 le temps de la Black Week et du Black Friday.

Redmi Note 7 64 Go avec coque et verre trempé à partir de 189 euros

Redmi Note 7 64 Go + coque + verre trempé à 189 euros

Redmi Note 7 64 Go à partir de 189 euros

Redmi Note 7 64 Go à 189 euros chez FNAC

Redmi Note 7 32 Go à partir de 159 euros

Redmi Note 7 32 Go à 159 euros sur Cdiscount

Redmi Note 7 32 Go à 169 euros chez Darty

Redmi Note 7, l’empereur du milieu de gamme

Arrivé dans nos contrées au début de l’année 2019, le Redmi Note 7 a fait forte impression en affichant des caractéristiques d’un smartphone de milieu de gamme à un prix défiant toute concurrence. En effet, il ne fait presque aucune concession ce qui est très rare dans cette gamme de prix. À commencer par le design : avec son châssis en verre et en plastique, l’aspect et la prise en main du téléphone sont très réussis. D’autant plus qu’il ne fait pas l’impasse sur la prise jack, et propose un port USB-C compatible avec la charge rapide Quick Charge 4.0.

Sur la face avant, on retrouve un bel écran de 6,3 pouces découpé d’une petite encoche en forme de goutte d’eau. La dalle LCD utilisée est d’ailleurs très bonne, puisqu’elle est lumineuse et bien contrastée. Et si le rendu des couleurs ne vous plait pas, sachez que l’interface MIUI permet de régler la température de l’affichage. D’ailleurs, MIUI 11 basé sur Android 10 est actuellement en déploiement sur le Redmi Note 7.

Le Redmi Note 7 est équipé d’un SoC Snapdragon 660, un processeur de milieu de gamme que l’on retrouve sur de nombreux smartphones bien plus chers que le Redmi Note 7. En bref, ses performances sont très bonnes pour un téléphone vendu à moins de 200 euros. La navigation est fluide, et le Redmi Note 7 permet également de jouer aux derniers jeux tendance du moment (comme Call of Duty : Mobile) dans une configuration graphique moyenne.

La partie photo est souvent celle qui est délaissée par les constructeurs proposant des smartphones peu onéreux. Ce n’est pas le cas du Redmi Note 7 qui, avec son double capteur photo, est capable de prendre de très belles photos lorsque les conditions lumineuses sont bonnes. Un résultat obtenu grâce à une double caméra arrière comprenant un capteur principal de 48 mégapixels, ainsi qu’un deuxième capteur de 5 mégapixels dédié à l’obtention d’information sur la profondeur. Pour les selfies, c’est une caméra de 13 mégapixels qui loge dans l’encoche.

Là où le Redmi Note 7 excelle, c’est sur l’autonomie. Avec un processeur peu gourmand, et une grande batterie de 4 000 mAh, le résultat avait de grandes chances d’être satisfaisant. Et c’est le cas, puisque le Redmi Note 7 peut facilement tenir deux journées complètes avec un usage normal. C’est tout simplement l’un des téléphones les plus endurants du marché actuel.

