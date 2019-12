Le teasing continue pour le Redmi K30. Après avoir dévoilé hier une bonne partie du design de son prochain « flagship killer », Xiaomi donne plus d’informations sur ce qu’il aura dans le ventre. Au menu : le tout nouveau Snapdragon 765G et une copieuse batterie de 4500 mAh.

On ignore encore une partie de ses spécifications, mais petit à petit le Redmi K30 de Xiaomi se fait moins mystérieux. L’appareil, dont le design a été en grande partie dévoilé hier par la marque, affiche aujourd’hui sans fausse pudeur son SoC et la capacité de sa batterie. Et dans un cas comme dans l’autre les nouvelles sont bonnes. On héritera en effet d’un Snapdragon 765G (tout juste présenté par Qualcomm lors de son Tech Summit, à Hawaï) et d’une batterie de 4500 mAh. Snapdragon 765G oblige, la 5G sera par ailleurs au menu. Les plans de Qualcomm pour apporter la 5G sur le milieu de gamme se concrétisent donc dès à présent.

Recharge rapide, très rapide selon Xiaomi

Rappelons que le Snapdragon 765G profite par ailleurs de son suffixe « G » pour une bonne raison. Cette nouvelle puce, variante du Snapdragon 765 classique, se dote d’une partie GPU plus musclée pour les jeux 3D. Qualcomm annonce ainsi jusqu’à 20 % de performances graphiques supplémentaires par rapport au Snapdragon 765. La puce recèle également des fonctionnalités d’IA plus étendues, intègre les fonctions Elite Gaming (une surcouche logicielle signée Qualcomm et pensée pour le jeu et les développeurs) et supporte enfin le HDR 10 bit.

Pour alimenter ce SoC flambant neuf et le reste de son Redmi K30, Xiaomi table sur une copieuse batterie de 4500 mAh. C’est 500 mAh de plus que le modèle de l’an passé, le Xiaomi Mi 9T, note Android Central, et 30% de capacité en plus que la batterie intégrée par Samsung au récent Galaxy Note 10. Plus intrigant, mais aussi un peu plus flou pour l’instant : Xiaomi promet une recharge rapide 30 Watts « complètement différente » de ce que ses concurrents proposent.

D’après la marque, ce système dispose d’un circuit indépendant qui permet d’atteindre jusqu’à 97% efficacité énergétique. Dans les faits, la (grosse) batterie du Redmi K30 pourrait se recharger entièrement (de 0 à 100%) en seulement une heure montre en main. Des promesses qu’il conviendra de vérifier en test. Quoi qu’il en soit, Xiaomi promet sur Weibo de communiquer prochainement plus de détails au sujet de sa technologie de recharge rapide.