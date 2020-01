Amazfit T-Rex et Bip S : résistance ou légèreté pour votre prochaine montre connectée

Amazfit a présenté au CES 2020 deux nouvelles montres connectées : les T-Rex et Bip S. La première se veut ultra résistante pour les plus sportifs, et la deuxième légère et fine pour s'accorder à n'importe quelle tenue.

Si le Consumer Electronic Show est souvent remarqué pour ses annonces d’appareils prenant une certaine place entre TV et ordinateurs, les produits plus simples et légers de la tech y ont aussi leur place. Et les petits constructeurs aussi, bien sûr.

Mine de rien, Amazfit a eu une belle présence sur le salon. En prime des écouteurs Zenbuds et PowerBuds, il rajoute à sa gamme deux nouvelles montres connectées dont nous avions déjà entendu parler auparavant : la T-Rex et la Bip S.

Amazfit Bip S annoncée au CES 2020

Commençons tout d’abord par la Bip S. Refonte d’un modèle connu auparavant, il s’agit d’une montre connectée dont le but principal est de rester discrète et design pour pouvoir s’accorder à tous types de tenus.

De ce fait, elle ne fait que 31 grammes (bracelet inclus) et arbore un design qui… n’est pas sans rappeler l’Apple Watch, c’est indéniable, qui est après tout au cœur des tendances du marché des montres. Cependant, contrairement à sa concurrente haut de gamme, elle promet une autonomie allant jusqu’à 40 jours.

Ce nouveau modèle intègre également un GPS afin de pouvoir profiter d’un GPS pas à pas, ainsi que d’un « BioTracker » PPG qui se chargera d’analyser votre rythme cardiaque. Toutes les fonctions basiques de suivi de santé sont disponibles sur celle-ci.

Propulsée par Amazfit OS, elle est compatible Android (5.0 ou +) et iOS /10 ou +) et se recharge grâce à un dock aimanté. Son écran tactile vous permettra de lire vos notifications et y répondre aisément, en prime bien sûr de consulter quelques informations basiques comme la météo et de lancer une dizaine de programmes de fitness.

La Amazfit Bip S sera disponible au cours du mois de février, au prix de 70 dollars. Elle sortira en 4 coloris : bi-ton orange (montre) et bleu (bracelet), noir, blanc et rose pâle.

Amazfit T-Rex dévoilé au CES 2020

L’Amazfit T-Rex n’est plus du tout du même acabit. Oubliez l’accord avec les tenues et les tendances, il s’agira ici plutôt de résister à ce que la nature peut infliger de plus terrible.

La T-Rex est avant tout une montre de sport dédié aux pratiques plus extérieures. Ainsi, elle résiste aux températures jusqu’à 70°c et -40°c, à l’humidité jusqu’à 240h et aux liquides acides ou salés à 96h. Cela se ressent aussi dans son apparence, très militaire avec des boutons en métal.

N’en reste pas moins une montre techniquement bien développée, avec un écran AMOLED de 1,3 pouce et une batterie promettant une autonomie de 20 jours en usage classique. Elle aussi est équipée d’un GPS haute précision, mais peut cette fois-ci plonger jusqu’à 50 mètres et dispose de 14 modes de sports en accord avec ses nouvelles capacités. Le même capteur « BioTracker » se charge de déterminer votre santé physique.

La Amazfit T-Rex sera disponible sur le marché au cours du mois de janvier, et sera vendue aux environs de 140 dollars. Ses cinq coloris parlent d’eux-mêmes : gris pistolet, noir de pierre, vert camouflage, vert armée et… kaki. Juste kaki ? C’est presque décevant.