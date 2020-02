Xiaomi Black Shark 3 : vers un port de recharge dorsal de 65 W… aimanté

Remplaçant du Black Shark 2, lancé l'année dernière, le bien nommé Black Shark 3 arborera un système de recharge à 65 W un peu particulier, misant sur un système aimanté et dorsal pour faciliter la charge en jeu.

L’année dernière, Xiaomi lançait avec un certain succès son Black Shark 2. Un smartphone gaming qui avait le mérite de compter, notamment, sur un Snapdragon 855 et sur 6 à 12 Go de RAM pour un peu plus de 500 euros en France. Cette année, le constructeur chinois souhaite réitérer avec un Black Shark 3, dont le lancement a été décalé à cause du Coronavirus. On en découvre aujourd’hui un peu plus sur l’appareil, et tout spécialement sur son système de recharge. Pour faciliter la charge en cours de partie et améliorer la prise en mains pour les joueurs, Xiaomi misera en effet sur un port de recharge magnétique et dorsal.

Recharge rapide 65 watts pour le Black Shark 3

C’est ce que l’on apprend d’un post Weibo publié par Lei Jun, co-fondateur de Xiaomi, et relayé par XDA Developers. L’intéressé y dévoilait l’arrière du nouveau Black Shark, avec un port de recharge magnétique sur lequel viendra s’aimanter un chargeur propriétaire compatible avec la charge rapide 65 watts. Sur le même post, Lei Jun a également évoqué la présence d’une batterie de 4720 mAh qui sera divisée en deux moitiés réparties de part et d’autre de la carte mère de l’appareil. Selon Xiaomi, le chargeur 65W du Black Shark 3 sera capable de recharger jusqu’à 2780 mAh (soit environ 60 % de la batterie) en tout juste 15 minutes.

Jei Lun indique par ailleurs que la batterie du smartphone a été conçue pour être plus durable et supporter plus de cycles de recharge avant de donner des signes de faiblesse. Une bonne nouvelle en prévision. Les visuels dévoilés sur Weibo laissent enfin apparaître le logo de Tencent, ce qui laisse à penser que le Black Shark 3 disposerait (au moins en Chine) de fonctionnalités particulières en lien avec les titres édités par le géant chinois.

Selon les dernières rumeurs, le Black Shark 3 serait enfin équipé d’un Snapdragon 865 (et donc de la 5G), d’un maximum de 16 Go de mémoire vive et d’une dalle QHD 120 Hz. Le mobile doit toujours être lancé ce 3 mars en Chine.