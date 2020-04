Xiaomi Mi 10 Pro : un tarif de 1000 euros bien trop élevé à vos yeux

La semaine dernière, Xiaomi annonçait l'arrivée en Europe de ses Mi 10, Mi 10 Pro et Mi 10 Lite. Le Xiaomi Mi 10 Pro s'est particulièrement fait remarquer pour son tarif élevé de 1000 euros. Une première pour le constructeur chinois. Que pensez-vous de ce prix ? C'est ce qu'on a souhaité savoir dans notre sondage de la semaine.

Il y a tout juste une semaine, Xiaomi annonçait enfin l’arrivée en Europe de sa nouvelle gamme Mi 10. Une gamme qui commence à 349 euros, avec le Xiaomi Mi 10 Lite, qui se poursuit à 799 euros avec le Xiaomi Mi 10 et qui monte jusqu’à 999 euros pour le Xiaomi Mi 10 Pro.

Il s’agit là d’une première pour Xiaomi qui nous avait jusqu’à présent habitués à proposer des smartphones avec un rapport qualité-prix excellent, parmi les meilleurs chez les constructeurs Android. Xiaomi était même réticent jusqu’à l’an dernier à dépasser la barre des 600 euros. Le Xiaomi Mi 9 était en effet lancé il y a un peu plus d’un an à un tarif de 499 euros, moitié moins que le Xiaomi Mi 10.

De gros efforts notamment sur la photo

Pourtant, sur le papier, il faut dire que Xiaomi n’y est pas allé de main morte en termes de caractéristiques sur son Mi 10 Pro. En plus du Snapdragon 865, le smartphone profite d’un écran 90 Hz, de deux haut-parleurs stéréo, d’un module photo principal de 108 mégapixels, d’un ultra grand-angle et non pas d’un, mais de deux téléobjectifs. Le téléphone profite également d’une charge rapide 50 W et d’une charge sans fil 30 W.

Reste que la pilule pourrait avoir du mal à passer auprès des consommateurs et notamment des fans de la marque. C’est pourquoi nous souhaitions recueillir votre avis à propos du prix du Xiaomi Mi 10 Pro. Que vous pensiez qu’il est tout à fait justifié ou que la marque cherche désormais à faire davantage de marges, vous n’avez pas hésité à répondre.

Les réponses à la question sont sans appel. Pour une grande majorité d’entre vous, Xiaomi n’était tout simplement pas attendu sur ce segment de prix élevé. Surtout que certains évoquent quelques lacunes quant à la fiche de caractéristiques du smartphone, comme l’absence de certification IP, d’USB 3 ou de définition 1440p. C’est notamment l’avis de Bastos dans les commentaires, qui juge qu’il « manque pas mal de specs importantes pour comparer avec le S20+ qui est équivalent niveau prix ».

Plus mesurées, un quart des personnes ayant répondu expliquent qu’elles attendent tout de même de lire les tests du smartphone pour avoir un avis. David dahan par exemple se veut plutôt optimiste et considère que sur le papier, le smartphone a du potentiel. Néanmoins, il explique attendre les tests, notamment en photo, pour avoir un avis sur l’appareil, surtout face à son prochain concurrent, le OnePlus 8 Pro.

Enfin, pour près de 8 % des répondants, la fiche technique suffit à elle seule à justifier le prix du smartphone. Certains, comme Drakseid, considèrent en effet qu’à prix identique, les concurrents font souvent moins bien que Xiaomi. Surtout, ce prix très haut de gamme n’est pas dérangeant à ses yeux tant que la marque continue de proposer des produits accessibles : « il est normal qu’une marque se place sur tous les créneaux, après, c’est aux consommateurs de choisir en fonction de leurs besoins ».

