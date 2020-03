Que pensez-vous du bridage de Netflix et YouTube ? – Sondage de la semaine

Cette semaine, Netflix et YouTube ont tous deux annoncé des mesures visant à réduire la qualité ou la définition des vidéos dans le but d'éviter un engorgement d'Internet. Une bonne solution ? C'est ce qu'on veut savoir dans notre sondage de la semaine.

Cette semaine a été profondément marquée par la crise sanitaire en cours et les restrictions de sortie du gouvernement. Depuis mardi midi, il n’est plus possible de se déplacer que dans des cas exceptionnels, qu’il s’agisse de courses à faire, des trajets au bureau pour celles et ceux qui ne peuvent pas télétravailler, ou de sorties pour des raisons médicales.

Un confinement imposé qui a pu modifier clairement les usages de certains. Pour les personnes en télétravail, la journée de bureau se passe désormais sur Internet et peut être consommatrice de bande passante, qu’il s’agisse des appels en visioconférence ou de lourds fichiers à transférer. Pour les autres, et notamment les enfants, l’ennui peut vite pousser à se tourner vers les jeux vidéo ou les services de streaming comme YouTube et Netflix.

Le gouvernement craint une saturation des tuyaux

Tous ces usages cumulés font craindre au gouvernement et à Bruxelles un engorgement du réseau Internet. Afin de minimiser les risques, Netflix a accepté de réduire son bitrate, c’est-à-dire la qualité des vidéos proposées à ses abonnés. De son côté, YouTube a accepté de modifier le paramètre par défaut des utilisateurs européen, qui auront désormais droit à du 480p à moins de modifier les paramètres. Des mesures qui devraient, du côté de Netflix, réduire de 25% la bande passante utilisée par la plateforme de sVOD.

Mais qu’en pensent les utilisateurs de ces deux plateformes ? C’est ce qu’on souhaite savoir dans notre sondage de la semaine en nous tournant vers vous.

Chargement Que pensez-vous du bridage de Netflix et YouTube ? Merci d'avoir voté. Vous avez déjà voté pour ce sondage. Sélectionnez une réponse s'il vous plait. C'est pour la bonne cause, il faut bien qu'on travaille

Ça n'est pas normal si on paie tout de même notre abonnement

Internet ne risque de toute façon aucun engorgement

Peu importe, je ne vais jamais sur ces plateformes

