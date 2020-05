Finalement, Xiaomi admet que la collecte de données se fait même en navigation privée

Après s'être défendu durant tout le weekend à ce sujet, Xiaomi a finalement poussé une mise à jour de ses navigateurs web pour rajouter une option qui permet de bloquer la collecte de données même en mode navigation privée.

Xiaomi est au cœur d’une polémique autour de sa collecte de données d’utilisateurs. Forbes a enquêté sur cette collecte de données abusive, un spécialiste en cybersécurité a prouvé qu’elle se faisait même dans le mode navigation privée des navigateurs web de Xiaomi. Après s’être défendu en expliquant que tout était collecté en respectant la vie privée de ses utilisateurs, Xiaomi vient de déployer une mise à jour qui permet de stopper la collecte des données en mode « incognito » sur ses navigateurs web.

Comment stopper la collecte de données de Xiaomi ?

Sur les navigateurs Xiaomi

La fonction déployée à la hâte n’a même pas été localisée en français. Il faut mettre à jour son navigateur, via le Play Store, puis aller dans le menu en haut à droite, cliquer sur l’icône paramètre puis se rendre dans Incognito mode settings. Comme vous pouvez le voir, les données restent agrégées et envoyées sur les serveurs de Xiaomi par défaut. Pensez donc à désactiver cette option. Pour rappel, les navigateurs Mint Browser et Mi Browser Pro sont proposés à tout le monde sur le Play Store.

Mint Browser - Lite, Fast Web, Safe, Voice Search Télécharger gratuitement

Sur MIUI

Pour stopper la collecte de données sur l’ensemble de l’OS (MIUI) sur les smartphones Xiaomi, il faut accéder au programme d’expérience utilisateur dans Paramètres > Mots de passe et sécurité > Paramètres de confidentialité > Programme d’expérience utilisateur.