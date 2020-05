MIUI 12 : la version globale sera officiellement lancée la semaine prochaine

Xiaomi a annoncé que le lancement de MIUI 12 en dehors de Chine commencera dès le 19 mai prochain. Le constructeur prévoit une conférence pour l'occasion.

Il y a quelques semaines, Xiaomi présentait en Chine la dernière version de l’interface logicielle de ses smartphones, MIUI 12. Une mise à jour qui met largement en avant les animations un peu partout dans les paramètres rapides, l’ouverture des applications ou les fonds d’écran.

Alors qu’il a fallu patienter pendant quelques mois l’an dernier pour profiter de MIUI 11 en France, il semble cependant que la version 12 du système arrive bien plus tôt cette année. En effet, sur le compte Twitter de MIUI, Xiaomi a confirmé que la version globale du système serait lancée dès la semaine prochaine, le mardi 19 mai plus précisément.

Get ready to meet our best release of the decade.

Stay tuned for #MIUI12, and see you on May 19, at 8:00 p.m.

Share the post and invite your friends to watch MIUI12 online launch event together! #MIUI pic.twitter.com/KwA0sWGwg5

— MIUI (@miuirom) May 13, 2020