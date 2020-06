Le Xiaomi Redmi 9 se dévoile en long, en large et en travers avant son officialisation

Le Xiaomi Redmi 9 est apparu en détails sur un site de e-commerce singapourien. De quoi permettre de découvrir le design, les caractéristiques et le prix du lancement du smartphone pas cher de Xiaomi.

Il y a quelques jours, on découvrait sur Weibo la photo d’un smartphone présenté comme étant le futur Redmi 9 de Xiaomi. On pouvait alors surtout découvrir son dos et son module photo qui n’étaient pas sans rappeler celui du Redmi K30. Ce samedi, ce sont une flopée de nouvelles informations qui ont été dévoilées à propos de ce futur smartphone Xiaomi d’entrée de gamme.

En effet, le site de e-commerce singapourien Lazada a publié en avance la fiche produit du Xiaomi Redmi 9. De quoi découvrir non seulement le design de l’appareil et ses caractéristiques, mais également son prix. Sur le site, on peut ainsi voir que le Xiaomi Redmi 9 devrait être équipé d’une puce Helio G80 de MediaTek, accompagnée de 3 ou 4 Go de RAM et 32 ou 64 Go de stockage. La batterie ne serait cependant pas laissée de côté puisque Lazada affiche une capacité de 5020 mAh.

Du côté de l’écran, on retrouverait une dalle découpée par une encoche en forme de goutte d’eau. L’affichage serait cependant garanti par une dalle Full HD+ Oled de 6,53 pouces, une technologie que l’on ne retrouve généralement pas sur des modèles d’entrée de gamme. Du côté de la photo, le Xiaomi Redmi 9 profiterait de quatre appareils photo au dos :

Capteur principal de 13 mégapixels (f/2,2)

Capteur ultra grand-angle de 8 mégapixels (f/2,2)

Capteur de profondeur de 2 mégapixels (f/2,2)

Capteur macro de 5 mégapixels (f/2,4)

La boîte du Redmi 9 également en fuite

Pour les selfies, c’est un appareil photo de 8 mégapixels qui serait intégré directement dans l’encoche. Pour le prix, Lazada affiche le modèle 32 Go du Xiaomi Redmi 9 à 6990 pesos philippins, soit 124 euros HT. La version 64 Go est quant à elle affichée à 7490 pesos philippins, soit 132 euros HT.

Outre la fiche produit publiée par Lazada, le site Gizmochina a également publié quelques informations concordantes au sujet du Redmi 9. Cet autre leak vient corroborer les caractéristiques déjà publiées sur le site de e-commerce et ajouter quelques visuels pour la boîte du smartphone, disponible en trois coloris : gris, violet ou vert. Gizmochina indique également les prix en dollars du smartphone, avec une version 3/32 Go à 140 dollars (124 euros HT) et une version 4/64 Go à 150 dollars (133 euros HT).

Pour l’heure, on ignore encore quand Xiaomi compte officialiser son Redmi 9. La date de lancement et le prix en euros sont actuellement les deux principales inconnues à lever à propos du smartphone.