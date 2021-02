En Europe, le Xiaomi Mi 11 devrait être plus cher que le Mi 10 à configuration identique

Selon le site 91Mobiles, le Xiaomi Mi 11 devrait être lancé en Europe à partir de 799 euros. C'est le même prix que le Mi 10 de l'an dernier. Néanmoins, le Mi 11 de base proposerait moins de stockage que le smartphone de 2020.

Le 28 décembre dernier, Xiaomi présentait officiellement son dernier smartphone haut de gamme, le Xiaomi Mi 11. Le constructeur a ainsi dévoilé les caractéristiques, le design et le prix du smartphone… pour la Chine. En effet, l’annonce européenne est quant à elle attendue pour ce lundi.

Néanmoins, à quelques jours de l’annonce de la version « global » du smartphone, on en sait un peu plus sur le tarif prévu par le constructeur chinois en Europe. Selon les informations du site indien 91Mobiles, on devrait en effet avoir droit à une nouvelle augmentation des prix par rapport au Xiaomi Mi 10 de l’an dernier. Le Xiaomi Mi 11 devrait ainsi être commercialisé en Europe à partir de 799 euros.

Un prix plus élevé pour un stockage identique à celui du Mi 10

L’an dernier, c’était également le prix de lancement du Xiaomi Mi 10. Néanmoins, en comparant les configurations, on se rend compte qu’à caractéristiques identiques, le Xiaomi Mi 11 devrait coûter plus cher que le Xiaomi Mi 10. Le modèle de l’an dernier proposait en effet 8 Go de RAM et 256 Go de stockage pour un prix de 799 euros. C’était alors la seule configuration proposée pour le smartphone. Selon 91 Mobiles, la version du Xiaomi Mi 11 proposée à 799 euros serait celle avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. En effet, pour profiter de 256 Go de stockage, il faudrait mettre 100 euros de plus sur la table, pour un prix de 899 euros.

Pour rappel, le Xiaomi Mi 11 est un smartphone équipé d’un écran de 6,81 avec une dalle Amoled QHD+ et un taux de rafraîchissement de 120 Hz, d’une puce Snapdragon 888, d’une batterie de 4600 mAh, compatible avec la charge rapide 55 W et de trois appareils photo au dos. On retrouve ainsi un capteur principal de 108 mégapixels, un module ultra grand-angle de 13 mégapixels et un appareil macro de 5 mégapixels.

Il faudra encore patienter jusqu’à ce lundi 8 février, pour découvrir les prix des différentes versions du Xiaomi Mi 11 pour son lancement en France.