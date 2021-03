Xiaomi Redmi Note 10 Pro : prix et date de sortie en France fraîchement dévoilés

Le prix et la date de commercialisation du Xiaomi Redmi Note 10 Pro en France ont été officiellement annoncés.

Xiaomi a dévoilé le Redmi Note 10 Pro au début du mois de mars. Toutefois, on ignorait encore le prix européen de ce smartphone très attendu et aux caractéristiques qui lui promettent un joli succès commercial.

Aujourd’hui, 16 mars 2021, Xiaomi France lève le voile sur le prix de vente officiel du Redmi Note 10 Pro dans l’Hexagone et sur la date de lancement.

Prix et disponibilité du Xiaomi Redmi Note 10 Pro en France

Ainsi, le Xiaomi Redmi Note 10 Pro sera commercialisé en France le 22 mars prochain. Vous le trouverez chez les opérateurs Orange, SFR et Bouygues Telecom, les enseignes Fnac, Darty Boulanger, Electro Dépôt, Leclerc, Auchan, Cdiscount, Rue du Commerce et LDLC, mais également sur le site officiel de Xiaomi et dans les Mi Store.

Comptez 299,99 euros très exactement pour le prix de vente conseillé de ce smartphone dans une configuration proposant 6 Go de RAM et un espace de stockage de 128 Go.

Pour rappel, le Xiaomi Redmi Note 10 Pro s’appuie notamment sur un écran AMOLED de 120 Hz, un capteur photo de 108 mégapixels et une batterie de 5020 mAh rechargeable en 33 W.

Rappelons que ce smartphone s’accompagne de trois autres modèles : les Redmi Note 10 et Note 10S, ainsi que le Redmi Note 10 5G.

On connaît d’ailleurs aussi le tarif du Redmi Note 10 classique (4/128 Go) : 199,99 euros en France.