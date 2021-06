Près de 200 euros pour un smartphone 5G, c’est la promotion Xiaomi du jour

Vous cherchez un smartphone Android polyvalent à petit prix ? Voici le Xiaomi Redmi Note 10 5G qui est proposé aujourd'hui à 203,99 euros.

La série Redmi Note 10 est l’une des gammes les plus excitantes que Xiaomi ait à offrir, grâce à des smartphones grand public et à des prix très abordables. Le Redmi Note 10 5G n’échappe pas à cette règle, en proposant entre autres un accès aux réseaux 5G sans faire gonfler la facture.

Quelle est la promotion en question ?

Rakuten propose un excellent prix aujourd’hui sur ce Redmi Note 10 5G. Grâce au code promo RAKUTEN5, il est disponible à 203,99 euros soit près de 30 euros de moins que son prix habituel. Comptez également sur un remboursement de 26,50 euros sous la forme de Super Points.

Pourquoi acheter un Redmi Note 10 5G ?

Le Xiaomi Redmi Note 10 5G propose un écran LCD de 6,5 pouces avec une définition 1080p dont le taux de rafraichissement monte à 90 Hz. C’est un atout important, car cela rend l’expérience d’utilisation plus fluide en particulier pour les animations, mais aussi quand vous scrollez sur les réseaux sociaux.

Du côté des performances, le Redmi Note 10 5G fonctionne avec le SoC MediaTek Dimensity 700 compatible 5G, qui est couplé à 4 Go de mémoire RAM et 64 Go de stockage en UFS 2.2. De plus, Xiaomi a conservé le slot microSD, vous permettant d’étendre le stockage en fonction de vos besoins. Enfin, le Redmi Note 10 5G affiche une connectique très complète, avec une prise jack 3,5 mm, une antenne radio FM, un émetteur IR, ainsi que du NFC.

Un de ses autres atouts est sa grosse batterie de 5 000 mAh associée à un chargeur de 22,5 W. Celle-ci permet d’encaisser une journée et demie d’utilisation loin d’une prise.

Pour son design, Ie Redmi Note 10 5G arbore une jolie finition mate qui ne manque pas d’élégance. À l’avant, le design borderless permet de profiter d’une très grande surface d’écran avec de petites bordures. D’autant que le poinçon qui loge le capteur photo 8 mégapixels est plutôt discret.

Pour la photographie, le Redmi Note 10 5G propose une configuration avec trois caméras à l’arrière. La caméra principale utilise un capteur de 48 mégapixels OmniVision OV48B 1/2″ avec des photosites de 0,8 µm, un filtre Quad-Bayer et un système de focus PDAF efficace. Bref, c’est une caméra solide avec un mode nuit ainsi qu’un mode portrait.

Concernant ce mode portrait, il est permis grâce à un autre capteur de profondeur monochrome de 2 mégapixels. Enfin, vous avez également une caméra macro de 2 mégapixels, qui permet de prendre vos sujets de très très près.

Enfin, le Redmi Note 10 5G est équipé de la version Android 11 avec l’interface personnalisée MIUI 12 de Xiaomi. Un bon combo qui vous permettra de personnaliser votre smartphone dans les moindres recoins.