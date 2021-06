Xiaomi Mi Store à Toulouse : un magasin ouvre ses portes dans la Ville rose

Un nouveau Xiaomi Mi Store ouvre ses portes loin de la capitale. Cette fois-ci, c'est la ville de Toulouse qui inaugure une boutique physique de la marque.

Il parait presque lointain le temps où l’on reprochait à Xiaomi de n’ouvrir des magasins Mi Store que dans Paris et sa proche banlieue. La marque chinoise inaugure en effet une nouvelle boutique physique, cette fois-ci à Toulouse.

Avant cela, un Mi Store avait ouvert ses portes à Lyon, puis une enseigne a aussi vu le jour à Lille. Xiaomi continue donc sa stratégie d’expansion sur le territoire de France métropolitaine. La marque s’est d’ailleurs choisie une place de choix : la célèbre place du Capitole, en plein centre de Toulouse.

L’enjeu des boutiques Xiaomi

« Nous sommes heureux d’ouvrir ce troisième Xiaomi Store en région cette année. Ce nouveau point de vente va être un véritable écrin au cœur de la ville pour que nos Mi Fans du sud-ouest puissent découvrir nos produits et échanger avec nos vendeurs sur leurs besoins », se félicite le patron de Xiaomi France, Yan Liu.

Pour rappel, Xiaomi compte bien profiter de ces Mi Store pour renforcer sa notoriété auprès du public français en créant un sentiment de proximité, quand bien même on se doute que la majorité des produits vendus par la firme le sont via le web — et les finances se portent très bien. Au sein de la Ville rose, les curieux et curieuses auront la possibilité de visiter une boutique de 140 m² pour éventuellement acheter les smartphones, trottinettes électriques, bracelets connectés ou TV de la marque.

Adresse et horaires de la boutique Mi Store à Toulouse

Pour les détails pratiques, sachez que vous pouvez donc retrouver ce Mi Store au 45 rue Saint Rome, 31000 Toulouse. Quant aux horaires d’ouverture : le magasin accueille du public du lundi au samedi, de 10h à 19h30.

Pour célébrer cette ouverture, Xiaomi organise des offres spéciales le 25 juin prochain. Par exemple, en achetant un smartphone Mi 10T vous recevrez un Mi Robot Cleaner en cadeau, ou vous pourrez profiter d’une belle remise de 100 euros sur la trottinette Mi Electric Scooter Pro.