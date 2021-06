Xiaomi Mi TV ES 2022 : le téléviseur ultra-fin est en approche et on connaît déjà son prix en Chine

Le téléviseur sans bordures de Xiaomi sera officiellement présenté ce lundi soir à 20 heures. En attendant, le géant chinois a communiqué sur le prix du Mi TV ES 2022.

Xiaomi a teasé un nouveau modèle de TV Mi vendredi dernier sur Weibo, le twitter chinois. Au passage, le géant chinois a donné rendez-vous pour un événement de présentation de ses nouveaux téléviseurs, qui a eu lieu ce lundi matin à 8h.

On y a notamment découvert le prix de ce téléviseur intelligent. Il devrait coûter 3399 yuans (soit 441 euros environ) pour sa version 55 pouces, 4399 yuans (soit 570 euros) pour sa version 65 pouces et 5999 yuans (778 euros) pour sa version 75 pouces.

Pour ce prix, Xiaomi a équipé son téléviseur de multi-partitionnement, et promet une haute précision des couleurs, ainsi qu’une haute luminosité.

Presque sans bordures

Par ailleurs, on sait déjà que le Xiaomi Mi TV ES 2022 sera un téléviseur ultra-fin, doté de bordures quasiment inexistantes (97 % de ratio écran/corps). Il possède des haut-parleurs 12,5 W ainsi que des microphones à champ lointain ajoutés là pour permettre le contrôle vocal.

Sous le capot, on trouve un SoC MediaTek MT9638, 2 Go de RAM et 32 Go de stockage. Il offrira une luminosité de 700 Cd/m² ainsi qu’une définition 4 K. Il sera disponible en trois tailles : 55 pouces, 65 pouces et 75 pouces.

Le Mi TV ES 2022 sera officiellement commercialisé le 9 juillet 2021. On ne sait pas encore quelle sera disponibilité en France, ni si elle sortira un jour par chez nous.