Le ZTE Axon 40 Ultra est une belle leçon en matière d’innovation pour Samsung et Apple

ZTE est un des précurseurs dans le domaine de l'intégration de cette technologie. Cette fois-ci, le ZTE Axon 40 Ultra va encore plus loin.

La marque ZTE s’est retirée du marché français depuis longtemps, cela ne l’empêche pas de continuer à commercialiser de nouveaux produits. On a ainsi pu découvrir de nombreux smartphones, dont l’Axon 30 avec sa caméra sous l’écran. Avec l’Axon 40 Ultra, ZTE va encore plus loin.

La même recette

Sur cette génération, ZTE a adopté un écran AMOLED de 6,8 pouces légèrement plus petit (par rapport à 6,92 pouces sur l’Axon 30 5G) avec une densité de pixels de 400 ppp (définition de 1 116 x 2 480 pixels) et un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Pour rappel, l’Axon 30 Ultra avait un écran de 6,67 pouces à 144 Hz. Comme vous pouvez le voir, ce smartphone est livré avec une caméra sous-écran (UDC) avec un capteur de 16 mégapixels, ce qui permet de profiter d’une expérience sans encoche.

ZTE utilise une nouvelle puce UDC Pro pour piloter l’affichage et un nouvel agencement de sous-pixels sur la caméra pour rendre la zone plus uniforme. Il s’agit d’un écran 10 bits avec une couverture 100 % DCI-P3, il est également assez lumineux avec un pic de 1 500 nits et une gradation PWM haute fréquence de 1 440 Hz.

L’objectif ici est de rendre la caméra invisible. Il faudra vérifier si la qualité photo ne pâtit pas, c’est souvent le problème de cette technologie.

Concernant le reste de la fiche technique, l’Axon 40 Pro est alimenté par le SoC Snapdragon 8 Gen 1 et jusqu’à 12 Go de RAM. Il y a un système de triple caméra à l’arrière, comprenant un appareil photo principal de 64 mégapixels, une caméra ultra-large de 64 mégapixels et un téléobjectif périscope de 64 mégapixels. Les deux premiers fonctionnent avec des capteurs Sony IMX787, tandis que le téléobjectif est capable d’un zoom optique jusqu’à 5,7x.

Ne comptez pas sur une commercialisation en France, néanmoins vous pourrez croiser l’Axon 40 Ultra en Chine pour environ 730 euros HT.

