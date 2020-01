Nubia veut proposer le premier écran 144 Hz sur smartphone

Le fabricant Nubia s'est illustré sur le marché des smartphones pour joueur comme étant un bon candidat à bas prix... mais pas le meilleur. Pour son prochain Red Magic, il viserait à intégrer un écran au taux de rafraîchissement de 144 Hz.

Le marché des smartphones pour gamer s’est solidifié en 2019 avec d’excellentes propositions comme l’Asus ROG Phone 2 ou le Black Shark 2 Pro. Un autre acteur y existe, Nubia par ZTE, qui offre des smartphones souvent intéressants pour leur prix, mais trop peu développés pour être vraiment attirants.

En 2020, il semble que la marque veuille frapper un grand coup. Et pour cela, quoi de mieux que de fricoter une nouvelle fois avec le taux de rafraîchissement des dalles ?

144 Hz pour le prochain Red Magic

Comme repéré par XDA Developers, le président de Nubia Ni Fei a publié sur le réseau social chinois Weibo une image intéressante. Il s’agit d’une capture d’écran montrant qu’il prépare un smartphone capable de profiter d’un taux de rafraîchissement à 60, 90, 120… et 144 Hz.

Si le constructeur arrive à l’intégrer, il serait en bonne place pour être le premier sur le marché à atteindre un tel taux. Actuellement, la plupart des smartphones gamers s’arrêtent à 120 Hz et les prochains smartphones attendus comme le OnePlus 8 ne le dépasseraient pas. On notera néanmoins que si Nubia serait le seul à monter à 144 Hz, Sharp va encore plus loin avec son Aquos Zero2 qui intègre quant à lui une dalle 240 Hz.

La bataille serait toutefois bien plus sur le nombre que sur l’intérêt final. Entre 120 et 144 Hz, l’impact est mineur pour le joueur. Cependant, les smartphones gamers se doivent de fournir la meilleure fiche technique de leur temps : le 144 Hz reste un argument.

C’est sur d’autres points, et notamment sur l’expérience logicielle, que le dernier Nubia Red Magic 3 ne nous avait pas forcément convaincus. On espère que pour ce nouveau smartphone, le constructeur aura plus à nous offrir.