Trop peur d’installer iOS 18 ? Pas de soucis, Apple a pensé à vous

Au milieu de la palanquée de mises à jour qu’a déployée Apple le 16 septembre dernier, les nouvelles versions d’iOS 17, iPadOS 17 et macOS 14 sont passées un peu inaperçues.

Vous ne souhaitez pas essuyer les plâtres des nouvelles versions d’iOS ? Ne vous inquiétez pas, vous n’êtes pas obligé. Alors qu’Apple a sorti des nouvelles versions majeures de tous ses systèmes d’exploitation hier, des correctifs de sécurité ont aussi été apportés à macOS 14 ainsi qu’à iOS et iPadOS 17 note Ars Technica.

Particulièrement bourré de nouvelles fonctionnalités, iOS 18 présente le même risque que toutes les nouvelles versions majeures de système d’exploitation : les instabilités potentielles. En introduisant pléthore de nouveautés, les bouts de code susceptibles de planter se multiplient. Cela s’est déjà vu sur certaines versions du système.

Un rab de prise en charge pour iOS 17

Si vous trouvez iOS 17, iPadOS 17 ou macOS 14 à votre goût et que vous y avez vos habitudes, alors pas besoin de se lancer dans l’inconnu. Plutôt que d’installer la nouvelle version du système, votre machine devrait aussi vous proposer une mise à jour mineure contenant tous les correctifs de sécurité nécessaire à la bonne utilisation de votre smartphone/tablette/ordinateur. Il s’agit d’iOS 17.7 et d’iPadOS 17.7 d’un côté et de macOS 14.7 de l’autre.

Sur iPhone comme sur iPad, la mise à jour mineure devrait être celle qui vous est proposée par défaut dans l’application Réglages, section « Général ». De là, vous pourrez choisir d’installer l’une ou l’autre des images mises à disposition par Apple. Pour toutes les machines qui ne sont pas éligibles aux toutes nouvelles versions, c’est le début de la fin d’ailleurs, puisque vous ne recevrez plus que des correctifs de sécurité pendant le temps qu’Apple juge bon de prendre en charge votre appareil.

La stabilité par-dessus tout

Sur mobile, les pratiques d’Apple ont d’ailleurs évolué sur ce point. La sortie d’une nouvelle version majeure d’iOS ou d’iPadOS signifiait jusqu’à il y a peu, la fin de la prise en charge des anciens systèmes. Désormais, la firme déploie des correctifs de sécurité sur ses anciens systèmes pendant un certain temps, permettant à celles et ceux qui valorisent la stabilité par-dessus tout d’attendre un peu que les bugs se tassent.

Bien évidemment, si votre machine est éligible à la mise à jour, il vous faudra la faire à terme, mais Apple vous offre un peu de répit. Et si vous avez déjà installé iOS 18, n’oubliez pas de jeter un œil aux fonctionnalités que vous devez absolument connaître.