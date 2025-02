WinRAR n’avait étrangement pas encore cette fonction : c’est chose faite avec cette mise à jour

Pour sa version 7.10, l’application WinRAR se dote d’une option inattendue bien qu’indispensable pour les yeux des utilisateurs en 2025.

WinRAR reste un outil incontournable pour les utilisateurs d’ordinateurs. Ce logiciel de compression et de sauvegarde développé par RARLAB en 1995 existe toujours en 2025, bien que Windows semble prêt à l’enterrer. Avec sa version 7.10, WinRAR se modernise et intègre une option très attendue : un mode sombre.

Un thème adaptable

Avec cette mise à jour, l’application va améliorer le confort visuel de ses utilisateurs. Plébiscité par de nombreux utilisateurs, le mode sombre est aujourd’hui devenu un indispensable pour bon nombre d’utilisateurs.

WinRAR s’offre un mode sombre pour sa version 7.10 // Source : Capture d’écran pour Frandroid

Pour activer cette version, il suffit de télécharger la version 7.10 de WinRAR puis d’accéder aux options de l’application. De là, il suffit d’accéder au panneau intitulé mode couleur. L’utilisateur pourra alors choisir entre un mode clair, un mode sombre ou un mode s’adaptant automatiquement au thème de l’ordinateur.

De meilleures performances

Au-delà de cette amélioration esthétique, cette nouvelle version de WinRAR promet de meilleures performances en termes de compression et annonce également ne plus prendre en charge Windows Vista sorti en 2007, aujourd’hui obsolète et les systèmes en 32 bits.