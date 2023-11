Microsoft vient-il de tuer WinRAR avec Windows 11 ?

Ça y est : Windows 11 22H2 prend en charge de nouveaux formats d'archives, dont RAR et 7-Zip. Cela sonne-t-il le glas pour WinRAR, le logiciel de compression le plus populaire du monde ? Peut-être, mais ce n'est pas pour tout de suite.

La dernière version de Windows 11, 22H2, prend désormais en charge onze nouveaux formats de fichiers compressés, dont le fameux .rar de WinRAR. Ce dernier, ainsi que 7-Zip par exemple sont-ils condamnés à mort ? Pas encore.

Windows 11 est capable de décompresser presque tous les types de fichiers

Microsoft a indiqué que Windows 11 22H2 prend en charge nativement onze formats d’archive supplémentaires, comme le rapporte BleepingComputer. Pour l’instant, cette prise en charge n’est disponible qu’avec la mise à jour cumulative optionnelle KB5031455 Preview. En réalité, cela fait depuis mai dernier qu’on le sait : c’est lors de sa conférence Microsoft Build que l’éditeur avait dévoilé ce changement. Cette nouveauté devrait arriver pour tous les utilisateurs lors d’une future mise à jour en novembre.

Les formats concernés sont les .rar, .7z, .tar, .tar.gz, .tar.bz2, .tar.zst, .tar.xz, .tgz, .tbz2, .tzst et .txz. Cependant, Windows 11 a quelques limites pour le moment : on ne peut par exemple pas décompresser les fichiers protégés par un mot de passe. Microsoft se refuse à tout commentaire là-dessus : on ne sait donc pas si cela arrivera un jour. Tout cela a été rendu techniquement possible grâce au projet open source libarchive. Pour BleepingComputer, cela signifie que l’on pourrait voir apparaître la prise en charge d’autres fichiers à l’avenir, comme LZH ou XAR.

Vers la fin de WinRAR ? Pas tout à fait

Le modèle économique de 7-zip est bien simple : il n’en a pas, puisqu’il est open source. Quant à WinRAR, son pseudo modèle économique est devenu iconique avec les années. Créé il y a près de trente ans, le logiciel propose une version d’essai gratuite. Cependant, au bout d’un moment, il vous invite à acheter la version payante. Sauf que cliquer sur la croix pour simplement refuser… suffit. De quoi en faire un meme, une référence comique du monde informatique.

Justement, lors de l’annonce de Microsoft de prendre en charge le format RAR, WinRAR avait réagi en déclarant : « Il a fallu 30 ans à Microsoft pour implémenter la prise en charge des fichiers RAR dans le système d’exploitation Windows. » Une phrase qui peut sonner sarcastique à l’égard de Microsoft. Sur les réseaux sociaux, WinRAR s’en amuse également de sa fausse version d’essai. Dans le même temps, un vent collectif s’était soulevé et de nombreux internautes avaient finalement cédé, en achetant WinRAR. Une sorte d’ultime révérence avant la fin de l’utilité de WinRAR, un remerciement pour toutes ces années de services.

WinRAR n’est cependant pas totalement mort. L’entreprise espère que les clients seront toujours aussi nombreux pour que l’aventure se poursuive. De plus, pour compresser des fichiers en .rar, il faut toujours des logiciels spécialisés : Windows 11 n’en est (pour le moment ?) incapable. De quoi laisser à WinRAR encore quelques années de sursis au moins, si l’on considère que le logiciel est condamné.