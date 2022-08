Wear OS : changer de smartphone ne causerait bientôt plus de tracas

Des traces laissées dans le code de Google Play Services laissent entrevoir un projet de sauvegardes très commode pour Wear OS. Car actuellement, une réinitialisation de Wear OS est nécessaire pour appairer une montre après un changement de smartphone. Une contrainte que Google voudrait nous éviter.

Une fois n’est pas coutume, les spécialistes de XDA Developers ont farfouillé dans les derniers ajouts au code de Google Play Services pour essayer d’y discerner les nouveautés à venir dans l’écosystème de Google. En l’occurrence des indices pointant vers un nouveau système de sauvegarde pour Wear OS ont été découverts dans le code de la bêta v22.32.12 des services de Google Play.

Cette fonctionnalité, si elle se concrétise, permettrait aux utilisateurs de sauvegarder les données de leur montre connectée lorsqu’ils passent à un nouveau smartphone. Il s’agirait d’un ajout majeur puisque actuellement, un changement de mobile implique la plupart du temps de réinitialiser Wear OS pour connecter une montre à un nouvel appareil. Certaines solutions existent pour contourner ce problème, mais rien de très accessible au commun des mortels.

Google travaillerait à rendre le changement de smartphone plus simple à gérer pour votre montre

Il serait donc grand temps que Google rende l’opération plus facile pour l’ensemble des utilisateurs, et comme le souligne XDA Developers, une ligne de code de la bêta v22.32.12 laisse justement entendre que ce sera bientôt le cas.

Voyez plutôt, avec la mention : « <string name= »companion_backup_opt_in_title »>Back up your device with Google One</string>

<string name= »companion_backup_settings_title »>Backup by Google One</string>

<string name= »companion_set_backup_account_title »>Choose backup account</string> », qui a le mérite d’être explicite. D’autres indices contenus non loin laissent par ailleurs entendre que cette nouvelle fonctionnalité de backup serait optionnelle, et donc soumise au bon vouloir de l’utilisateur final. Un bon point supplémentaire.

Ces extraits de code sous-entendent par contre que cette nouveauté est toujours en cours de développement. D’après XDA, Google n’en serait même qu’aux premiers stades de son élaboration. Il faudra donc attendre un peu avant d’en savoir plus, ou d’avoir droit à une annonce officielle de la part de Google En d’autres termes : patience.

