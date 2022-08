Google TV devient enfin plus fluide grâce à un sacré coup de polish

Google est conscient que son interface n'est pas des plus rapide à se lancer. Alors la firme de Mountain View s'est retroussé les manches et annonce une foultitude d'améliorations.

Même si Google vend aujourd’hui de nombreux appareils comme le Pixel 6a, il ne faut pas oublier que la firme de Mountain View est au départ une entreprise spécialisée dans le software, à savoir l’expérience logicielle. C’est donc toujours un peu rageant de constater les bugs ou ralentissements qui peuvent toucher certains de ses produits. Google TV qui équipe de nombreux téléviseurs connectés, mais aussi le dernier Chromecast en fait les frais. C’est même Google qui le dit.

Dans un post publié sur son support, le géant annonce diverses améliorations, reconnaissant en creux que l’interface en a bien besoin. Le premier chantier abordé est bien sûr la performance. L’écran d’accueil devrait apparaître plus rapidement. Google se base ici sur une optimisation du processeur et de la gestion du cache. Cette amélioration est d’ores et déjà en cours de déploiement, en conséquence, si vous voyez une amélioration sur vos appareils, c’est certainement pour cela.

La navigation au sein des différents onglets va aussi être améliorée pour être plus réactive. L’onglet « Live » devrait aussi charger plus vite. Plus largement, la quantité de RAM utilisée par l’OS est désormais moins importante, écrit Google, ce qui devrait améliorer l’expérience de visionnage et la stabilité. Le profil enfant bénéficie aussi de toutes ces améliorations et devrait se lancer également plus vite.

Désinstaller des apps à la pelle

Si vous êtes du genre à télécharger toutes les applications possibles et imaginables dans le but de les tester, vous êtes assurément vite arrivés à court de stockage. Google ajoute en conséquence une option intitulée « Libérer du stockage ». Celle-ci va permettre de désinstaller plus facilement les apps. Elle est déjà disponible sur les Chromecast et devrait arriver sur les prochaines mises à jour des téléviseurs sous Google TV. Pour la trouver, il suffit de se rendre dans Paramètres > Système > Stockage > Libérer du stockage.

Plus largement, Google a implémenté un « processus automatisé » qui libère de l’espace en arrière-plan. Rappelons qu’en décembre dernier, Google avait déjà bien amélioré les capacités de stockage de son Chromecast.

