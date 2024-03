iOS 17.4 : la mise à jour iPhone fait perdre une fonctionnalité clé aux utilisateurs

Vous avez récemment mis à jour votre iPhone vers la dernière version d'iOS, la 17.4, et vous pensez peut-être que tout va bien. Mais savez-vous que cette mise à jour a introduit un bug qui peut affecter le bon fonctionnement de certaines de vos applications préférées ?

Vous faites peut-être partie des nombreux utilisateurs qui ont déjà mis à jour leur iPhone vers la dernière version d’iOS, la 17.4. Cependant, cette mise à jour n’apporte pas que des améliorations et des corrections de bugs. En effet, elle fait disparaître une fonctionnalité importante, et ce n’est pas seulement un problème pour les applications météo.

Pour aller plus loin

iOS 17.4 est disponible : pourquoi cette mise à jour iPhone est importante

L’éditeur de l’application de parapente Flyskyhy a signalé un « bug fatal » dans iOS 17.4. Selon lui, le baromètre de l’iPhone ne fonctionne plus correctement après la mise à jour. Cela signifie que les données sur la pression atmosphérique ne sont plus accessibles aux applications, ce qui peut causer de sérieux problèmes pour certaines d’entre elles.

Des conséquences importantes pour les utilisateurs de l’application Flyskyhy

Pour l’application de parapente Flyskyhy, cela signifie que ni l’affichage de l’altitude ni l’altimètre ne fonctionnent plus correctement. En effet, ces fonctionnalités dépendent des données de pression atmosphérique pour fournir des informations précises aux utilisateurs. Ce bug affecte également le journal de vol dans l’application, qui ne fournit plus de valeurs significatives.

Cette perte de fonctionnalité peut avoir des conséquences importantes pour les utilisateurs de Flyskyhy, qui utilisent l’application pour suivre leur altitude et leur progression lors de leurs vols en parapente. Sans ces informations, il leur est difficile de naviguer et de prendre des décisions éclairées pendant leur vol.

Jusqu’à présent, Apple n’a pas encore commenté cet incident. On ne sait donc pas quand le problème sera corrigé et si une mise à jour sera publiée pour résoudre le bug. Dans les forums, les utilisateurs se demandent pourquoi les développeurs d’applications n’ont pas rencontré le problème auparavant, alors qu’Apple encourage ses développeurs à tester leurs produits avec les versions préliminaires des nouvelles versions d’iOS. On ne sait pas non plus si des erreurs ont été signalées à Apple dans le cas actuel.