App Store : l’iPhone devient enfin un appareil complet pour émulation

Une évolution dans les règles de l’App Store, autorise désormais explicitement les émulateurs PC à proposer des téléchargements de jeux. Un petit pas pour Apple, mais une potentielle avancée majeure pour l’émulation sur iPhone et iPad.

L’App Store fait un pas intéressant vers l’émulation // Source : Frandroid

Apple a mis à jour ses consignes pour la vérification des apps de l’App Store. Cette nouvelle version des directives de la marque, qui encadrent les applications disponibles sur son marché, permet désormais explicitement aux émulateurs PC d’y proposer des téléchargements de jeux. Une nouveauté loin d’être anodine, puisqu’elle aura selon toute logique des répercussions très positives pour l’émulation sur l’iPhone et l’iPad.

Comme le rappelle Apple Insider, ces nouvelles règles complètent la mise à jour d’avril de ces consignes, qui avait déjà autorisé la publication d’émulateurs sur l’App Store. Cet été, Apple prend donc simplement la décision d’aller un peu plus loin encore dans la liberté accordée aux développeurs d’émulateurs PC.

Des émulateurs bientôt plus nombreux et plus complets sur l’iPhone ?

Dans le détail, la firme formule désormais que les « les applications d’émulation de consoles de jeux rétro, et de PC, peuvent offrir la possibilité de télécharger des jeux ». Auparavant, cette option de téléchargement des jeux n’était tout simplement pas autorisée.

Acté le 1er août, ce changement devrait, concrètement, permettre à plus d’émulateurs de poser leurs valises sur l’App Store… et donc sur les iPhone et iPad, tout en offrant des fonctionnalités plus complètes pour les joueurs.

Notons tout de même que les développeurs devront respecter quelques consignes spécifiques, détaillées dans les sections 4.7, 4.7.2 et 4.7.3 de ces « App Review Guidelines ». Elles concernent principalement ceux souhaitant proposer des émulateurs dans les pays membres de l’Union européenne, et sur les marchés d’applications tiers.

Dans l’ensemble, ces nouvelles mesures devraient toutefois satisfaire une majorité de développeurs et de joueurs.