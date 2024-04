Apple ouvre enfin son App Store à une nouvelle catégorie d’applications

Semaine après semaine, Apple ouvre les frontières de son iPhone. La firme a modifié le règlement de son App Store pour autoriser les émulateurs.

Après le cloud gaming, les émulateurs ? Apple ajuste petit à petit le règlement de son App Store après avoir été forcé par l’Union européenne à autoriser les boutiques d’applications alternatives. Le géant ne veut surtout pas laisser le champ libre à un concurrent pour se glisser dans une rubrique d’applications que l’App Store aurait volontairement laissée de côté.

Une ouverture partielle

Dans une mise à jour du règlement de l’App Store du 5 avril 2024, Apple a ajouté les « jeux provenant d’émulateurs de consoles de jeux rétro à la liste des logiciels autorisés ». Cela laisse supposer que les émulateurs d’anciennes consoles auront enfin leur place sur l’App Store. Attention toutefois, le nouveau règlement parle de consoles de jeux rétro et de distribution de jeux dans un cadre légal. Il n’est donc pas question d’autoriser tout et n’importe quoi sur la boutique d’Apple. La firme précise ainsi que les développeurs sont « responsables de tous les logiciels proposés dans votre application, et notamment de leur conformité aux présentes lignes directrices et à toutes les lois applicables ».

Le règlement ne précise pas explicitement si un émulateur peut charger des jeux déjà transférés sur l’iPhone via son explorateur de fichiers. Cette première ouverture aux jeux rétro pourrait donc ne concerner que les grands éditeurs ayant bien tous les droits sur leurs propres titres. Par exemple, Sega pourrait choisir de proposer une collection de jeux Megadrive sur iPhone grâce à cette mise à jour.

La bonne nouvelle, c’est que ce changement concerne le monde entier et non seulement l’Union européenne. On peut tout de même suspecter que c’est le changement de réglementation en Europe qui pousse Apple à ces changements. D’autant que la firme est aussi sur le radar des autorités aux États-Unis.

Reste désormais à voir si les développeurs des émulateurs les plus connus comme Dolphin vont prendre le risque de proposer leurs applications sur l’App Store. Récemment, les développeurs de l’émulateur Yuzu ont dû mettre fin à leurs travaux par Nintendo.