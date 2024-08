Comment faire planter un iPhone et un iPad ? Essayez de rentrer ces quatre caractères

Les petits bugs peuvent parfois avoir de grandes conséquences. C’est exactement ce qui se passe avec la dernière découverte dans l’écosystème iOS : un minuscule groupe de caractères capable de faire planter votre iPhone.

Un nouveau bug vient de débarquer dans l’univers Apple, et il a de quoi faire lever un sourcil même aux plus zen d’entre nous. Quatre petits caractères, pas plus gros qu’une mouche et boum ! Votre iPhone se met à planter, avec écran noir et tout le tralala.

Après tout, chez Apple, on nous vante toujours la stabilité légendaire d’iOS, alors quand un grain de sable vient gripper la machine, ça mérite qu’on y regarde de plus près, non ?

Les détails croustillants du bug

Alors, voilà le topo : si vous tapez la séquence magique « »:: (oui, oui, juste ça) au bon endroit dans votre iPhone ou iPad, vous pouvez dire adieu à votre interface utilisateur pendant quelques instants.

Le plus marrant est que ça ne fonctionne pas en langue française, puisque les » sont transformés en « (guillemet itératif ou guillemet d’angle). Et c’est certainement le cas dans cet article… Pour essayer, mettez le clavier virtuel en langue anglaise.

Mais attendez, ce n’est pas tout ! Il semblerait que notre petit bug soit un peu capricieux. Il accepte des variantes. Par exemple, « »:x ou même « Un texte random »:x fonctionnent aussi. C’est presque mignon, non ? (Bon, peut-être pas si ça vous arrive en plein milieu d’un appel important…)

Les dessous de l’affaire

Ce bug, aussi embêtant soit-il, ne semble pas être un gros méchant loup en termes de sécurité. Selon des experts iOS comme Ryan Stortz et Patrick Wardle (oui, ce sont de vrais noms, promis !), ce petit caprice d’iOS ne représente pas un risque pour vos données. Quant à Apple, la marque n’a toujours pas réagi officiellement à ce bug.

Bon, soyons honnêtes deux minutes. Ce n’est pas la première fois qu’iOS nous fait ce genre de blague. Souvenez-vous de ce message texte dans iMessage qui faisait planter les versions d’iOS avant la 12.3. Ou encore de ce geste à trois doigts dans le centre de contrôle qui envoyait valdinguer l’interface. C’est une tradition chez Apple.

Alors, que faire si vous êtes victime de ce bug ? Pas de panique ! Un petit redémarrage, et votre iPhone sera de nouveau d’attaque. En attendant, évitez peut-être de laisser traîner ces quatre caractères maléfiques dans vos messages ou vos recherches.

Quant à Apple, on peut parier qu’ils sont en train de concocter un petit correctif.