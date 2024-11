Apple s’offre une alternative à Photoshop : un nouveau chapitre dans l’édition photo

C’est officiel : Pixelmator, l’alternative épurée à Photoshop, rejoint la famille Apple. Une acquisition qui pourrait bien redéfinir l’avenir de l’édition photo sur iOS.

Source : Pixelmator

Après les annonces des produits Apple M4, Apple annonce le rachat de Pixelmator, l’application née en Lituanie qui s’est fait un nom dans l’édition d’images depuis 2007.

L’annonce faite vendredi par Pixelmator était une surprise. Si l’équipe assure qu’il n’y aura « aucun changement » dans l’immédiat pour les applications existantes, l’histoire nous apprend que les acquisitions d’Apple finissent souvent par une intégration profonde des technologies rachetées.

Source : Pixelmator

Les utilisateurs de Pixelmator Pro, Pixelmator pour iOS et Photomator peuvent donc s’attendre à des évolutions importantes dans les mois à venir. La vraie question n’est pas tant de savoir si ces changements auront lieu, mais plutôt quand et comment ils se manifesteront.

Cette acquisition intervient dans un contexte particulier où Apple intensifie ses efforts dans l’intelligence artificielle appliquée à l’image. Le récent déploiement de la fonction « Clean Up » sur iOS en est la preuve flagrante. Cette fonctionnalité permet de supprimer des éléments indésirables des photos, clairmeent positionnée comme un concurrent direct de la « gomme magique » de Google.

Le savoir-faire de Pixelmator en matière d’édition d’images, combiné aux ressources colossales d’Apple, pourrait bien donner naissance à des choses intéressantes.

Un écosystème fermé

Point notable : Pixelmator n’est actuellement disponible que sur les plateformes Apple (iOS, macOS, iPadOS et visionOS). Cette exclusivité risque fort de se maintenir, voire de se renforcer, fermant définitivement la porte à une éventuelle version Android ou Windows.

Enfin, l’histoire des rachats d’applications par les géants de la tech nous a appris à rester prudents. Comment ne pas penser à Wunderlist, cette application de gestion de tâches adulée par ses utilisateurs, rachetée par Microsoft en 2015 ? Après quelques années de maintenance minimale, l’application a été tout simplement mise au placard pour être remplacée par Microsoft To Do, une version bien plus basique qui n’a jamais réussi à égaler son prédécesseur.

Google n’est pas en reste dans ce domaine. Le rachat de Snapseed en 2012 est encore dans toutes les mémoires. Cette application révolutionnaire d’édition photo, qui était à l’époque leader sur iOS et Android, a vu son développement ralentir considérablement après son acquisition.

Si l’application existe toujours, elle n’a reçu que des mises à jour mineures en plus de dix ans, perdant progressivement son avance technologique. Les fonctionnalités les plus innovantes ont été petit à petit intégrées à Google Photos, diluant l’essence même de ce qui faisait la force de Snapseed.

En attendant l’approbation des autorités réglementaires, cette acquisition reste suspendue aux décisions des régulateurs. Apple, fidèle à ses habitudes, refuse de commenter la nouvelle, ce qui laisse planer le mystère sur ses intentions précises pour l’avenir de Pixelmator.