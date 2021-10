Windows 11 : comment supprimer les applications épinglées du menu Démarrer ?

Les applications épinglées surchargent à vos yeux le nouveau menu Démarrer de Windows 11 ? Nous allons vous aider à le rendre plus digeste en vous expliquant comment les supprimer.

Le menu Démarrer de Windows 11 affiche des applications épinglées. Il s’agit de logiciels que Windows vous propose de façon arbitraire. Cela peut rapidement devenir irritant, surtout si cela ne correspond pas à vos besoins et encore plus si vous utilisez déjà la barre des taches pour y placer vos applications favorites. De plus, cela alourdit un menu Démarrer que beaucoup aiment le plus épuré possible.

Comment supprimer les applications épinglées du menu Démarrer de Windows 11 ?

Toute la procédure s’effectue directement dans le menu Démarrer.

Cliquez sur le menu Démarrer (bouton Windows) ou appuyez sur la touche Windows de votre clavier.

Faites un clic droit sur l’application que vous souhaitez retirer et un menu contextuel apparaît.

Cliquez sur Détacher du menu Démarrer.

L’application disparaît et si vous souhaitez que plus aucune application n’apparaisse, il faut recommencer l’opération pour chaque application.

Vous aurez alors un menu Démarrer avec une section Épinglé vide, mais toujours existante. Pour l’instant il n’est pas possible de la retirer. Vous pouvez par contre y placer les applications de votre choix. Dans le menu Démarrer->Toutes les applications, choisissez celles que vous souhaitez ajouter. Puis réalisez un clic droit sur son icône et sélectionnez dans le menu contextuel qui apparaît Ajouter au menu Démarrer.

Si maintenant ce sont les recommandations qui vous chagrinent, découvrez comment les retirer dans notre tutoriel expliquant comment supprimer les recommandations du menu Démarrer de Windows 11.