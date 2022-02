Windows 11 : vous pourrez bientôt ajouter des autocollants sur le bureau

La personnalisation du bureau avec des autocollants, ce serait pour bientôt sur Windows 11. Il sera en effet possible d’ajouter des autocollants animés sur le fond d’écran et de les personnaliser.

Alors qu’une mise à jour majeure est prévue pour février, un prochain build de Windows 11 pourrait bien intégrer une nouvelle fonctionnalité concernant la personnalisation. Il deviendra possible d’ajouter des « stickers », donc des autocollants, sur le fond d’écran du bureau. Cela permettra à l’utilisateur de personnaliser encore un peu plus son PC sous Windows 11. Pour le moment, il est notamment déjà possible de changer les couleurs d’accentuation, d’utiliser le mode sombre ou clair, ou encore d’activer la transparence des fenêtres. Des choses somme toute classiques.

Les autocollants arrivent sur Windows 11

Microsoft travaille donc actuellement sur cette nouvelle fonction appelée « Sticker Editor », qui devrait être une application préinstallée. Cette nouvelle option a été repérée sur un des canaux du programme Insider.

L’utilisateur pourra ainsi créer ses propres autocollants et les ajouter au fond d’écran du bureau. La taille et l’emplacement de ceux-ci pourront être ajustés via un éditeur, quel que soit le fond d’écran, hormis s’il s’agit d’un diaporama. Emoji, GIF, images, dessins… ces stickers se rapprocheraient de ce qui se fait sur les messageries instantanées. Ce nouvel ajout cosmétique pourrait bien être proposé dans Windows 11 Sun Valley 2, qui devrait aussi autoriser les widgets tiers.



Pour utiliser les nouveaux autocollants sur Windows 11, il faudra accéder aux paramètres de personnalisation et faire défiler pour trouver l’option « Autocollants ». Il sera ensuite possible d’ouvrir l’éditeur d’autocollants en cliquant sur l’option « Modifier les autocollants » (sur l’image, « Edit Stickers ») dans le menu contextuel.

Ces autocollants pourraient être plutôt destinés à des utilisateurs plus jeunes qui souhaiteraient personnaliser leur bureau Windows comme ils le feraient, par exemple, pour la couverture de leurs cahiers. Cela pourrait aussi avoir un lien avec Windows SE, déclinaison de l’OS destinée aux enfants, ados et étudiants.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.