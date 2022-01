L’arrivée des widgets tiers sur Windows 11 se confirme pour une prochaine mise à jour

En intégrant un panneau de widgets à Windows 11, Microsoft ne permettait jusque là l'utilisation que de ses propres programmes. L'OS pourrait s'ouvrir prochainement à des widgets tiers.

En fin d’année dernière, Microsoft lançait Windows 11, la principale mise à jour de son système d’exploitation pour PC depuis 2015. Néanmoins, au lancement de la mise à jour, en octobre dernier, les critiques ont été nombreuses.

Logiquement, Microsoft va donc peu à peu mettre à jour son système d’exploitation pour lui apporter non seulement des correctifs nécessaires, mais également pour l’optimiser et lui ajouter davantage de fonctionnalités.

L’une des nouveautés les plus marquantes de Windows 11 est le nouveau volet Widgets, que l’on peut activer directement depuis la barre de tâches. Un volet avec un beau potentiel, mais qui s’avère encore assez limité. Il faut dire qu’il est impossible pour les utilisateurs d’ajouter les widgets qu’ils souhaitent et les seules fenêtres proposées sont celles développées directement par Microsoft. Impossible donc de l’utiliser pour afficher des photos partagées sur Instagram ou les événements via un widget Google Agenda.

Des widgets tiers prévus pour Windows 11 22H2

Il semble cependant que Microsoft soit ouvert à l’idée d’ouvrir ce panneau à des développeurs tiers. Comme le rapporte le site Windows Latest, Microsoft pourrait ouvrir son panneau à des widgets tiers dès la prochaine mise à jour majeure de son OS, Windows 11 version 22H2, prévue pour le second semestre. « Des sources fiables nous ont précédemment affirmé que Microsoft prévoyait d’ajouter le support de widgets tiers. Finalement, les widgets tiers seront intégrés à Windows 11 version 22H2 d’après des documents que nous avons pu consulter. Cette prise en charge vous permettra de personnaliser le panneau des widgets selon vos préférences », indique le site spécialisé.

Il faut dire que Microsoft n’est pas étranger aux widgets. Avant même qu’ils apparaissent sur iOS ou même Android, Windows Vista permettait déjà l’installation de widgets tiers directement sur le bureau. Une fonction qui a finalement été retirée avec Windows 8 en remplaçant cette fonctionnalité par le système de tuiles.

