Pour l’ouverture de fichiers, Windows 11 dépoussière la sélection d’applis

La dernière Build de Windows 11, déployée dans le cadre du programme Insider, introduit une nouvelle fenêtre de sélection d’application lors de l’ouverture de fichiers.

Progressivement, Microsoft continue d’améliorer et de moderniser l’interface de Windows 11 et des services qui gravitent autour. Après l’ajout d’une nouvelle barre de tâche pour les tablettes et l’introduction (peut-être plus accessoire) d’une nouvelle interface Web pour le Microsoft Store, Microsoft profite cette fois de la Build 22563, la dernière à avoir été déployée dans le cadre du programme Insider, pour modifier la fenêtre permettant de choisir quelle application utiliser pour ouvrir un fichier donné.

Cette fenêtre, qui n’avait pas évolué depuis plusieurs années, arborait toujours l’ancien design de Microsoft, avec des coins pointus et un arrière-plan blanc opaque. Sans vraiment changer sur le fond, elle reprend désormais les lignes de Windows 11, avec des coins arrondis et un arrière-plan translucide compatible avec le mode sombre, en fonction des paramètres appliqués par l’utilisateur sur sa session.

Une nouveauté qui n’est pas encore accessible à tous

Comme l’indique XDA Developers, cette nouveauté n’est toutefois pas accessible à tous les membres du programme Insider, du moins pas encore. Si vous êtes Insider et que vous souhaitez en forcer l’activation sur votre PC, c’est possible, mais il faut bidouiller un peu et passer par l’utilitaire ViVeTool (disponible sur GitHub) : il permet de configurer les Features ID de Windows. Ces dernières sont utilisées pour activer ou désactiver certaines fonctions, et sont souvent ajoutées à l’OS avant que les fonctionnalités en elles-mêmes ne soient totalement prêtes à être utilisées, explique XDA.

By running "vivetool addconfig 36302090 2". You can enable the new app picker.https://t.co/AcCY4UvJHf pic.twitter.com/HfRriLpFu5 — Xeno (@XenoPanther) February 24, 2022

Une fois l’outil ViVeTool téléchargé et extrait, il suffit d’utiliser la commande « vivetool addconfig 36302090 2 » pour activer la nouvelle fenêtre de sélection d’applications. Vous la verrez alors apparaître lorsque vous chercherez à lancer une extension de fichiers n’ayant pas encore fait l’objet d’une association par défaut.

Notez par contre que la manipulation des Features ID de Windows peut entraîner des problèmes de stabilité. La solution la plus pratique et la plus sûre pour découvrir cette nouvelle fenêtre reste donc d’attendre qu’elle soit déployée à plus grande échelle.

