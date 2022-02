Windows 11 Preview 22563 : Microsoft dévoile une nouvelle barre des tâches pour les tablettes

Microsoft propose une nouvelle build de Windows 11 dans le canal Dev du programme Insider Preview. Elle est une nouvelle fois riche en nouveautés.

Microsoft redouble d’efforts depuis quelques semaines pour améliorer l’expérience de Windows 11. Tout cela se passe pour le moment dans le programme Insider à travers de nouvelles builds remplis de petites nouveautés rendant plus agréable l’ergonomie du système. La firme a ainsi publié la build 22563, qui met cette fois l’accent sur l’expérience tablette.

La nouvelle barre des tâches

La grande nouveauté de cette build est une barre des tâches optimisée pour les tablettes. Elle s’affichera automatiquement sous sa nouvelle forme lorsque l’utilisateur débranche ou désactive le clavier physique de l’appareil, dans le cas des 2-en-1. Vous ne la retrouverez pas sur les PC de bureaux ou les PC portables classiques.

La nouvelle barre des tâches comporte deux modes : mode réduit ou mode étiré. Le premier mode réduit au maximum la taille de la barre des tâches pour vous empêcher de la toucher par accident et vous donner plus d’espace d’affichage pour vos applications. Le second mode à l’inverse va agrandir la taille de la barre des tâches pour rendre les interactions au tactile plus simple.

Le passage d’un mode à l’autre se fait assez facilement en glissant le doigt depuis le bas de l’écran vers le haut pour étendre la barre des tâches ou vers le bas pour la réduire. Si votre appareil est compatible, une option de configuration va apparaitre dans les paramètres de Windows 11 à la rubrique concernant la barre des tâches. Elle sera activée par défaut par Microsoft.

Nouveaux émojis, changement de widgets et autres nouveautés

La build 22563 intègre d’autres nouveautés un peu moins importantes. Il y a par exemple un léger changement d’interface pour le panneau des widgets qui va désormais mélanger les widgets d’applications et le flux d’actualité.

La build intègre aussi 37 nouveaux émojis avec la mise à niveau vers Emoji 14.0.

On peut aussi mentionner des correctifs avec cette mise à jour. Par exemple la ligne supérieure de démarcation de la barre des tâches en mode tablette sera complète, alors qu’elle s’arrêtait avant la zone des notifications auparavant. Microsoft promet d’avoir corrigé plusieurs bugs avec l’explorateur de fichiers et optimisé les performances de la connexion à son profil. Le menu Démarrer a aussi reçu son lot d’optimisation et de correctifs.

Rappelons que les nouveautés testées par Microsoft dans le canal Dev pourraient ne jamais être publiées dans la version stable. Dans le cas présent, Microsoft précise que les correctifs proposés par cette build pourraient être intégrés à la version stable sans attendre une mise à jour majeure du système.

