Internet Explorer était encore utilisé par la moitié des entreprises japonaises

Le support d'Internet Explorer s'est arrêté, mais la moitié des entreprises japonaises utilisent encore le navigateur de Microsoft. Un chaos pourrait s'installer au Japon dans la transition vers d'autres navigateurs.

Internet Explorer sur Windows 10 n’est plus disponible depuis ce 15 juin et son support a été arrêté. Une enquête du fournisseur de ressources informatiques Keyman’s Net a conclu en mars dernier que 49 % des employés japonais interrogés déclaraient utiliser Internet Explorer pour le travail.

Internet Explorer, toujours utilisé au Japon

Les travailleurs interrogés « ont déclaré que le navigateur était utilisé pour la gestion des présences des employés, le règlement des dépenses et d’autres outils internes » rapporte Nikkei Asia. Ils n’ont en fait pas d’autre choix dans certains cas puisqu’Internet Explorer est le seul navigateur compatible, par exemple pour les systèmes de traitement de commandes.

Parmi les personnes interrogées par Keyman’s Net, 20 % d’entre elles avaient déclaré ne pas savoir ou ne pas avoir trouvé comment transiter vers un autre navigateur web après la fin d’Internet Explorer.

Les organisations japonaises obligées d’explorer d’autres navigateurs

Le média rapporte une espèce de panique dans de nombreuses entreprises, institutions financières et agences gouvernementales. Alors évidemment, ces organisations sont au courant depuis plusieurs mois de ce qui se prépare, mais beaucoup ont traîné et cela devrait entraîner un certain chaos, avec des entreprises de consulting qui pourraient être débordées.

Nikkei Asia écrit que plusieurs sites gouvernementaux ont changé la liste des navigateurs recommandés vers Edge ou Chrome. D’autres organisations, comme une mutuelle, n’ont pas encore changé cela et recommandent toujours d’utiliser l’ancien navigateur de Microsoft. Cependant, plusieurs incompatibilités resteront dans les semaines et mois à venir. Les demandes en ligne sur le Japan Pension Service doivent être consultées avec le mode Internet Explorer d’Edge. Un mode dont la prise en charge est prévue jusqu’en 2029 par Microsoft, qui permet de rendre les sites web compatibles avec les navigateurs modernes.

