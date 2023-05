Microsoft a raison, la barre des tâches de Windows 11 consomme plus d’énergie lorsqu’elle affiche les secondes

« L'affichage des secondes entraîne une consommation d'énergie plus élevée », dixit Microsoft. Le site Neowin a décidé de démystifier cette déclaration potentiellement alarmante.

Dans un monde où la quête du détail frise parfois l’obsession, il semble que même le simple fait d’afficher les secondes sur la barre de tâches de votre cher Windows 11 pourrait être source de polémiques. « Cela consomme plus d’énergie », prévient Microsoft avec un sérieux pince-sans-rire. D’accord, mais de combien ? La question a été mise à l’épreuve.

Afficher les secondes sur la barre de tâches a toujours été possible depuis Windows 10. Et pour ceux qui avaient perdu l’habitude, sachez que les joyeux drilles de chez Redmond ont remis cette option à disposition dans une récente mise à jour de Windows 11. Il suffit de cocher une case dans le menu « Personnalisation », sous-section « Barre de tâches ». Et là, surprise : « L’affichage des secondes entraîne une consommation d’énergie plus élevée », nous informe judicieusement Microsoft.

a décidé de lever le voile sur cette affirmation quelque peu alarmiste. Le cobaye ? Un HP Pavillion x360, doté d’un écran de 14 pouces, d’un processeur i3 de 11ᵉ génération et de 12 Go de RAM. Des conditions de laboratoire ont été mises en place : écran à luminosité maximale, batterie à 100 %, mode avion activé, et système d’exploitation flambant neuf. Seule la présence du chronomètre en marche vient perturber cette tranquillité.

Et le verdict tombe, après trois essais : avec Windows 11, la perte d’autonomie due à l’affichage des secondes s’élève à 1,892 %. Sur Windows 10, cette valeur monte à 1,902 %. Autant dire que vous pourriez perdre plus de batterie en cherchant comment activer cette fonctionnalité que celle que vous perdez réellement en l’utilisant.

Bien sûr, ces mesures ne sont pas universellement applicables. Selon le système, l’option d’affichage des secondes pourrait drainer un peu plus ou un peu moins la batterie. Sur les machines haut de gamme, l’impact est probablement négligeable. Mais laissez-moi vous dire ceci : si les secondes qui défilent sur votre barre de tâches de Windows vous préoccupent tant en termes de consommation d’énergie… peut-être serait-il temps de fermer votre PC et sortir ? Ne le prenez pas mal, c’est pour votre bien.

