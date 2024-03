Windows 11 et les applications Android : c’est la fin

Microsoft a annoncé la fin du support pour WSA, un outil qui permet aux applications Android de fonctionner sur Windows 11. Heureusement, il existe des alternatives.

Depuis son lancement, Windows 11 a offert une fonctionnalité particulièrement intéressante : la possibilité d’installer des applications Android directement sur le système d’exploitation. Cette fonctionnalité, rendue possible grâce au sous-système Windows pour Android (WSA), a ouvert de nouvelles possibilités pour les utilisateurs de Windows, leur permettant d’accéder à un éventail plus large d’applications. D’ailleurs, Microsoft a même signé un partenariat avec Amazon pour profiter de son Appstore maison.

Le sous-système Windows pour Android est un environnement d’exécution qui permet aux applications Android de fonctionner sur Windows, en traduisant les appels d’API Android en appels équivalents dans l’API Windows. Cela permet aux applications Android de s’exécuter de manière transparente sur Windows, sans nécessiter de modifications significatives de la part des développeurs d’applications.

L’abandon du sous-système Windows pour Android

Cependant, Microsoft a annoncé la fin du support pour le sous-système Windows pour Android. Dans un document destiné aux développeurs, la société a déclaré que l’Amazon Appstore sur Windows et toutes les applications et jeux dépendant de WSA ne seront plus pris en charge à partir du 5 mars 2025.

D’ici là, le support technique restera disponible pour les clients. Les clients qui ont installé les applications Amazon Appstore ou Android avant le 5 mars 2024 continueront donc d’avoir accès à ces applications jusqu’à la date de dépréciation. Microsoft a également affirmé que les utilisateurs sur lesquels des applications Android sont déjà installées pourront continuer à les utiliser au-delà de la date de dépréciation. Cependant, les utilisateurs souhaitant installer de nouvelles applications Android après le 5 mars 2025 ne pourront pas le faire.

Les raisons derrière cette décision

La décision de Microsoft de supprimer le sous-système Windows pour Android est probablement due à un manque d’utilisation. Les applications Android sont peu utilisées sur Windows, en particulier avec le manque d’attrait des tablettes Windows. De plus, le sous-système Windows pour Android a toujours été considéré comme une fonctionnalité expérimentale.

Heureusement, il existera toujours des moyens d’utiliser des applications Android sur Windows. Plusieurs outils tiers permettent d’exécuter des applications Android sur Windows. Par exemple, BlueStacks est l’un des émulateurs Android les plus populaires pour Windows. Il permet aux utilisateurs d’exécuter des applications et des jeux Android sur leur ordinateur Windows avec une prise en charge complète de la souris, du clavier et même d’une manette. NoxPlayer est un autre émulateur Android populaire pour Windows, tout comme MEmu. Vous avez donc du choix.