Windows 10 : Microsoft a créé un bug… qu’il admet ne pas pouvoir corriger

Une mise à jour déployée en janvier sur Windows 10 et 11 a provoqué, chez certains utilisateurs, l'apparition d'un bug que Microsoft admet ne pas pouvoir corriger automatiquement sur Windows 10. À la place, la firme suggère une correction manuelle, impliquant une intervention directe de l'utilisateur.

Le 9 janvier dernier, Microsoft publiait ses premiers « patch Tuesday » de 2024 pour Windows 10 et 11, avec respectivement les numéros de version KB5034122 et KB5034123. En parallèle, la firme déployait également un double patch de sécurité (KB5034441 sur Windows 10 ; et KB5034440 sur Windows 11) permettant de combler une vulnérabilité de contournement relative au BitLocker Secure Boot (désignée pour sa part via l’identifiant « CVE-2024-20666 »).

Cette faille permettait à des utilisateurs malveillants de contourner le chiffrement de BitLocker s’ils parvenaient au préalable à obtenir un accès physique à un ordinateur non patché. Déployé par Microsoft sous la firme d’une mise à jour WinRE (Windows Recovery Environment), ce correctif a cependant eu pour effet d’introduire dans certains cas un bug sur Windows 10 et Windows 11. Microsoft expliquait en effet qu’un espace insuffisant sur la partition de récupération pouvait entraîner l’apparition du message d’erreur « 0x80070643 – ERROR_INSTALL_FAILURE » durant l’installation… et c’est là que les choses se gâtent.

Microsoft confronté aux limites de ses corrections automatiques

On apprend en effet que cette erreur peut être corrigée en allouant 250 Mo d’espace de stockage supplémentaire à la partition de récupération. L’entreprise avait promis qu’un correctif était en cours de préparation, puis a indiqué que les personnes ne disposant pas d’une partition pensée pour le dispositif WinRE pouvaient tout à fait s’en passer.

Cependant, et comme le souligne Neowin, Microsoft a aussi reconnu qu’une résolution automatique de ce problème sur Windows 10 est impossible. La seule solution offerte aux utilisateurs est par conséquent manuelle. Cette situation, a priori, ne concerne toutefois pas Windows 11. L’OS devrait donc bientôt recevoir une mise à jour corrigeant automatiquement ce bug.

Pour Windows 10, voici les recommandations de Microsoft en la matière :

Un script de code peut être utilisé pour augmenter la taille de la partition. Un exemple de script a été fourni dans la documentation relative à l’ajout d’un paquet de mise à jour à WinRE : voir Extension de la partition Windows RE.

Des conseils pour modifier manuellement la taille de la partition WinRE sont également disponibles dans KB5028997 : voir les instructions pour redimensionner manuellement votre partition, afin d’installer la mise à jour WinRE.