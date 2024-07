Windows 11 Gouvernemental : le mirage d’un OS sans bloatware

Un Windows 11 sans bloatware, sans publicité, et sans restrictions matérielles ? Ça ressemble au rêve de tout utilisateur. Mais attention, cette prétendue "version gouvernementale" qui circule sur le web cache bien des dangers.

Le rêve d’un Windows 11 parfait

Avouons-le, Windows 11 dans sa version standard peut parfois ressembler à un fourre-tout publicitaire. Entre les applications préinstallées dont on ne se sert jamais (le fameux « bloatware ») et les pubs intégrées, on est loin de l’OS épuré dont beaucoup rêvent. Sans oublier les constructeurs de PC qui en remettent une couche.

C’est dans ce contexte que circule sur les réseaux sociaux une prétendue « version gouvernementale » de Windows 11. Son argument de vente ? Être totalement exempte de bloatware, de télémétrie, et même des restrictions matérielles habituelles. Bref, le Windows 11 idéal… en apparence.

Mais ne vous y trompez pas, cette version « miracle » n’a rien d’officiel. Il s’agit en réalité d’une variante modifiée de Windows 11 Enterprise LTSC, normalement destinée aux entreprises. Cette version pirate, baptisée Windows 11 Enterprise G, circule sous forme d’ISO sur les réseaux de partage.

Le problème ? Personne ne sait réellement ce qui a été modifié dans ce système. Pire encore, rien ne garantit que vous recevrez les mises à jour de sécurité cruciales. Vous pourriez donc vous retrouver avec un système vulnérable aux cyberattaques.

L’activation, talon d’Achille légal

L’autre gros souci de cette version, c’est son activation. Elle utilise un système de gestion de clés (KMS) non officiel, ce qui équivaut ni plus ni moins à du piratage. Même si certains prétendent que cette version est destinée « à des fins de test », son utilisation reste illégale et pourrait vous attirer de sérieux ennuis.

Heureusement, il existe d’autres moyens de se débarrasser du bloatware sur Windows 11. Des outils open-source comme Bloatbox ou Bulk Crap Uninstaller permettent de désinstaller proprement les applications non désirées. Pour les plus aventureux, des versions allégées comme Tiny11 ou Atlas OS offrent une expérience épurée.