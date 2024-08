Microsoft va lancer Windows sur iPhone, et ce n’est pas une blague

L’époque du Windows Phone vous manque ? Ne vous inquiétez pas, vous allez pouvoir emmener PC Windows partout avec vous, sur votre iPhone. Ce rêve devient réalité grâce à la nouvelle application officielle de Microsoft pour iOS.

Ici, c’est l’application macOS // Source : Microsoft

Rappelez-vous de Shadow. J’avais été impressionné la première fois que j’avais vu tourner le client iPhone. On peut faire la même chose avec n’importe quel client VNC (depuis 2009)… mais voilà quoi.

Bonne nouvelle : Microsoft a une nouvelle solutio. L’entreprise vient d’annoncer le lancement imminent d’une application Windows officielle pour iOS. Oui, vous avez bien lu : bientôt, vous pourrez accéder à Windows depuis votre iPhone ou votre iPad !

Mais attendez une seconde, qu’est-ce que ça veut dire concrètement ? Vous allez pouvoir utiliser tous vos logiciels Windows préférés, consulter vos fichiers et travailler exactement comme sur votre PC… mais depuis votre smartphone.

Cette annonce fait suite à une version similaire pour macOS, et marque une étape importante dans la stratégie de Microsoft. Exit les solutions compliquées comme Boot Camp ou les logiciels tiers parfois capricieux. Microsoft propose une solution officielle, intégrée et (on l’espère) parfaitement optimisée.

Comment ça marche, ce truc ?

Alors, ne vous attendez pas à voir Windows s’installer directement sur votre iPhone comme par magie. L’astuce, c’est le cloud. L’application va en fait vous permettre d’accéder à une version de Windows qui tourne sur les serveurs de Microsoft. C’est ce qu’on appelle la virtualisation. C’est comme Shadow en vrai.

Concrètement, ça veut dire que vous aurez accès à un « vrai » Windows, avec toute sa puissance, mais sans que votre iPhone ait à faire le gros du travail. Tout se passe dans le cloud, et votre téléphone ne fait qu’afficher l’image et transmettre vos commandes.

Microsoft promet une expérience fluide et sans compromis. Multi-écrans, résolution personnalisable, redirection de périphériques… Toutes les fonctionnalités auxquelles vous êtes habitués sur un PC devraient être de la partie. L’idée, c’est que vous puissiez vraiment travailler comme si vous étiez devant votre ordinateur, où que vous soyez.

Un des gros avantages mis en avant par Microsoft, c’est la continuité. Imaginez : vous commencez un travail sur votre PC au bureau, vous continuez dans le train sur votre iPhone, et vous finissez le soir sur votre iPad. Le tout sans perdre une miette de votre travail ou de vos réglages. Ça, c’est la promesse de Microsoft avec cette application.

Autre point fort : la sécurité. En passant par une application officielle et le cloud de Microsoft, vos données sont théoriquement mieux protégées que si vous utilisiez des solutions tierces parfois douteuses.

Mais tout ça, pour qui au juste ?

Attention, petite douche froide : pour l’instant, Microsoft cible surtout les entreprises avec cette application. Si vous espériez remplacer votre PC personnel par votre iPhone, il va falloir patienter encore un peu (ou prendre un abonnement comme Shadow ou… installer un client type VNC sur votre PC).

L’idée de Microsoft, c’est de proposer une solution flexible aux entreprises. Plus besoin d’équiper chaque employé d’un PC coûteux si tout le monde peut accéder à Windows depuis n’importe quel appareil. C’est économique et ça simplifie grandement la gestion du parc informatique.

On peut facilement imaginer que dans quelques années, au lieu d’acheter un PC, on s’abonnera à Windows comme on s’abonne à Netflix. Un Windows accessible depuis n’importe quel écran, que ce soit votre smartphone, votre tablette ou même votre TV connectée.