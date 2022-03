Smart #1 : le SUV électrique arriverait (très) bientôt, à quoi pourrait-on s’attendre ?

Dévoilé en avril prochain, le SUV Smart #1 sera décliné en deux versions et arrivera en concessions à la fin de l’année. Il détaille déjà certaines infos techniques.

Officialisé sous la forme d’un concept à l’occasion de la première édition du salon de Munich en septembre dernier, le futur SUV électrique de Smart commence à se faire attendre. Si les clients devront encore prendre un peu leur mal en patience, voilà que de nouvelles informations viennent de fuiter à son sujet, quelques semaines après la révélation de premières images officielles.

Actuellement en phase de tests, le nouveau Smart #1 aura la lourde tâche de faire revivre une gamme quelque peu à l’arrêt depuis plusieurs années, alors qu’elle ne compte plus qu’un seul modèle. Mais si la firme allemande se veut assez peu loquace sur les spécificités techniques de ce nouvel arrivant, nos confrères de MB Passion semblent quant à eux très bien renseignés sur le sujet.

Révélation en avril

Selon le média allemand, spécialisé dans les productions du groupe Daimler, ce nouveau venu devrait être officiellement révélé dans quelques semaines, au cours du mois d’avril. Mieux encore, il débarquerait dans les concessions françaises avant la fin de l’année. Un lancement dans l’idée très proche donc, pour celui qui sera réservé à l’Europe, ainsi qu’au marché chinois.

Adoptant un style très proche du concept présenté l’an dernier, ce Smart #1 devrait alors afficher une longueur de 4,30 mètres, pour un empattement atteignant les 2,75 mètres. Il s’agit tout bonnement du plus grand modèle jamais produit par la marque, qui devrait alors rivaliser avec la Mini Countryman, uniquement disponible en hybride rechargeable pour l’instant.

Deux versions au programme

Si Smart ne veut pas trop en dire sur son nouveau SUV, MB Passion nous donne déjà quelques informations à nous mettre sous la dent, qu’il faut tout de même prendre avec des pincettes dans le fabricant n’a rien officiellement confirmé.

On apprend notamment que celui-ci se déclinera en deux versions, avec un ou deux moteurs et une transmission intégrale. Si toutes les déclinaisons auront une batterie de 60 kWh environ, la version d’entrée de gamme pourrait parcourir 430 km, contre 500 pour le modèle coiffant le catalogue.

Celui-ci revendiquerait une puissance allant jusqu’à 326 chevaux, tandis que le modèle doté d’un seul moteur serait limité à 200 chevaux, ce qui reste tout de même très honorable. Plus tard, un second SUV électrique plus compact pourrait voir le jour dans la gamme Smart.

