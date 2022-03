La France est l’un des pays les plus avancés pour la conduite autonome

Une étude menée par Confused.com a comparé différents pays quant à leur approche sur la conduite autonome. Et bonne nouvelle, la France fait partie des meilleurs élèves.

Et si un jour, vous profitiez de votre trajet pour le bureau en lisant le journal, en jouant aux jeux vidéo ou en terminant simplement votre nuit ? Si cela reste pour l’heure un doux rêve, il se pourrait qu’il devienne réalité dans les prochaines années ou décennies, alors que les technologies de conduite autonome évoluent de jour en jour, ouvrant la voie à de nouveaux usages de la voiture.

Mais quels sont les pays qui les plus ouverts et surtout, les plus en avance sur ce sujet ? C’est la question à laquelle a souhaité répondre le site confused.com — relayé par Electrek. Le comparateur d’assurance a alors mis au point une méthodologie complète, afin d’étudier le marché global et noter chaque pays selon un ensemble de critères très objectifs. Le but : établir un classement des meilleurs élèves en la matière.

Une méthode bien précise

Cette étude porte notamment sur les pays faisant partie de l’OCDE (Organisation de coopération et de développement économiques). Plusieurs critères ont alors été choisis pour noter ces derniers, tels que la politique et la législation en matière de conduite autonome (s’il existe déjà un cadre légal ou pas, et s’il est bien établi ou non), les avancées technologiques et l’innovation, ainsi que les infrastructures. Dans ce dernier point, les experts ont notamment noté le nombre de bornes de recharge pour les véhicules électriques, ainsi que la qualité du réseau routier.

Mais ce n’est pas tout, car l’étude s’est également penchée sur le niveau d’acceptation de la population de chaque pays étudié. Pour cela, les équipes en charge de ce projet ont utilisé l’outil Google Ads Keyword Planner afin de connaître le nombre de recherches portant sur la voiture autonome, puis ont comparé les données avec celles de l’année précédente. Tous ces critères ont alors permis d’établir un classement des 30 pays les plus avancés.

La France dans le top 5

Sans grande surprise, ce sont les États-Unis qui arrivent en tête du classement, avec une note de 8,62/10. Un excellent score que l’on doit notamment au fait que la plupart des entreprises spécialisées dans la conduite autonome ont leur siège en Amérique du Nord ainsi qu’au fait que de nombreux brevets ont été déposés dans le pays. Par ailleurs, les conducteurs américains sont parmi les plus impatients de ne plus avoir à conduire au quotidien. Le Japon arrive alors en 2e position, grâce notamment à sa législation très favorable à la voiture autonome.

Enfin, la France se classe sur la 3e marche du podium. Une belle place que l’on doit entre autres au réseau de recharge de véhicules électriques. Pour un million de personnes, celle-ci possède en effet deux fois plus de bornes que les États-Unis. Par ailleurs, la qualité des routes ainsi que l’acceptation de cette technologie par le public font de notre pays un très bon élève en la matière.

Le Royaume-Uni et l’Allemagne complètent ce top 5.

