La prochaine Renault Captur sera 100 % électrique : à quoi doit-on s’attendre ?

Attendue en 2025, la 3e génération du Renault Captur se déclinera en une inédite version électrique. Découvrez les premières infos.

Cela fait déjà bientôt trois ans que l’actuelle génération du Renault Captur est disponible dans les concessions, alors que sa révélation remonte à l’été 2019. Un âge relativement avancé pour le SUV compact, qui séduit toujours autant les clients, mais qui reste néanmoins légèrement en retrait face à son rival, le Peugeot 2008, qui se place juste au pied du podium.

Mais la firme au losange n’a pas l’intention de rester les bras croisés, et compte bien rattraper son retard. Pour cela, elle travaille d’ores et déjà au lancement de la prochaine génération, qui devrait arriver dans le courant de l’année 2025. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que celle-ci apportera sa dose de nouveauté, puisqu’elle se déclinera en une inédite version 100 % électrique.

Une nouvelle variante

Une première pour le SUV compact, qui se contente à l’heure actuelle d’une déclinaison hybride et hybride rechargeable de 140 et 160 chevaux, alors que le 2008 propose quant à lui depuis quelque temps une variante électrique. Les deux seront alors sur un même pied d’égalité, comme le relaient nos confrères de Caradisiac, qui nous révèlent ces informations sur cette nouvelle mouture, déjà très attendue.

Pour l’instant, les données révélées restent encore à prendre avec des pincettes, alors que Renault n’a de son côté pas encore communiqué officiellement sur le sujet. Quoi qu’il en soit, cette nouvelle version devrait reposer sur la plateforme CMF-EV équipant déjà la nouvelle Renault Mégane E-Tech Electric et permettant l’implantation d’une architecture zéro-émission.

Jusqu’à 450 kilomètres d’autonomie

Au total, pas moins de deux versions devraient être proposées, une première développant 130 chevaux, tandis que la seconde revendiquera une puissance de 160 équidés. Celle-ci, qui coiffera donc la gamme sera également dotée d’une batterie de grande taille, dont la capacité n’est pas encore connue, qui devrait lui permettre de parcourir jusqu’à 450 kilomètres en une seule charge.

Produit au sein de l’usine de Douai, dans le Nord, ce nouveau Renault Captur devrait donc arriver dans les concessions dans le courant de l’année 2025. Il devrait également faire évoluer son style en profondeur, en s’inspirant très fortement de la nouvelle Mégane dans ses lignes. L’intérieur devrait aussi faire peau neuve, reprenant la présentation de cette dernière.

