Les écouteurs et casques haut de gamme Sony sont à prix mini pour les fêtes de fin d’année

Noël approche à grands pas et pour l’occasion, Fnac, Darty et Boulanger appliquent de belles remises sur une sélection de produits écouteurs et casques sans-fil Sony sortis en 2022.

Si le Black Friday est passé, il n’est pas trop tard pour faire de bonnes affaires et préparer ses cadeaux de Noël, ou tout simplement se faire plaisir à petit prix.

À l’approche des fêtes de fin d’année, les magasins Fnac, Darty et Boulanger mettent à l’honneur Sony et affichent de belles remises sur les écouteurs et casques sans-fil de la marque japonaise. C’est le moment idéal pour s’offrir la qualité audio et les dernières technologies de Sony à prix mini.

Voici notre sélection des plus belles réductions proposées jusqu’au 31 décembre par Fnac, Darty et Boulanger :

les écouteurs sans-fil Sony WF-1000XM4 sont à 199,99 euros ;

les écouteurs sans-fil Sony Linkbuds S sont à 129,99 euros ;

les écouteurs sans-fil Sony WF-C500 sont à 59,99 euros ;

le casque Bluetooth Sony WH-1000XM4 est à 279,99 euros.

Les écouteurs sans-fil Sony WF-1000XM4 passent à 199,99 euros

Lancés en 2021, les écouteurs sans-fil Sony WF-1000XM4 sont, aujourd’hui encore, parmi les meilleurs de la marque japonaise, notamment grâce à leur réduction active du bruit. Basée sur un processeur Sony V1, cette technologie propose un haut degré de personnalisation avec 20 niveaux d’isolation différents.

Équipés de haut-parleurs de 6 mm, ces écouteurs Bluetooth propulsent le son avec une grande qualité et une haute fidélité, sachant qu’ils sont certifiés Hi-Res et 360 Reality Audio. De plus, ils prennent en charge la technologie DSEE Extreme, chargée d’améliorer la netteté des sons compressés. Les Sony WF-1000XM4 peuvent en prime être commandés par la voix (Google assistant, Siri, Alexa) et profitent d’une belle autonomie de 24 heures avec le boîtier de charge Qi fourni (avec la réduction du bruit activée).

Ces écouteurs sans-fil haut de gamme ont ainsi obtenu la note de 9/10 lors du test réalisé par Frandroid. Jusqu’au 31 décembre, les écouteurs Sony WF-1000XM4 voient leur prix réduit de 250 à 199,99 euros chez Fnac, Darty et Boulanger.

Les écouteurs Bluetooth Sony Linkbuds S passent à 129,99 euros

Les Sony Linkbuds S sont relativement récents puisqu’ils ont été dévoilés en mai dernier. Ces écouteurs sans-fil intra-auriculaires sont parmi les plus confortables et les plus légers du marché avec seulement 4,8 grammes par oreillette.

Malgré leur taille, les Linkbuds S prodiguent une belle autonomie de 20 heures (avec la réduction de bruit activée) avec le boîtier de charge USB-C inclus et surtout un bon niveau d’équipement, gage d’un son de haute qualité. Ces écouteurs embarquent les technologies phares de Sony comme le son haute fidélité certifié Hi-Res Audio, la technologie immersive 360 Reality Audio, ou encore la fonctionnalité DSEE Extreme apportant une qualité audio proche de celle d’un CD même avec des fichiers compressés.

La réduction active du bruit est aussi au programme et se voit complétée par la technologie Precise Voice Pickup de Sony, qui met en avant votre voix lors des appels afin d’être entendu plus nettement par votre interlocuteur.

Autre atout, les Linkbuds S sont compatibles avec les assistants vocaux (Google, Alexa, Siri) et profitent du Fast Pair de Google pour un appairage rapide et facile. Et grâce au Bluetooth multipoint, il est possible de connecter deux appareils en simultané aux écouteurs, qui basculent alors automatiquement vers le smartphone lors d’un appel.

Jusqu’au 31 décembre, les Sony Linkbuds S sont disponibles chez Fnac, Darty et Boulanger à 129,99 euros au lieu de 160 euros.

Les écouteurs sans-fil Sony WF-C500 passent à 59,99 euros

Lancés en 2021, les écouteurs sans-fil intra-auriculaires WF-C500 de Sony présentent un excellent rapport qualité-prix et ont d’ailleurs obtenu la note de 8/10 lors du test réalisé par Frandroid.

Pour ce modèle abordable, la firme japonaise a mis le paquet côté confort. Ces écouteurs adoptent une forme compacte et arrondie, et ils ne pèsent que 5,4 grammes par oreillette. Étant donné leur étanchéité IPX4, les Sony WF-C500 sont parfaitement adaptés à un cadre sportif.

Les mélomanes qui ne peuvent se passer de Deezer ou de Spotify ne sont pas en reste et peuvent écouter la musique pendant 20 heures avec le boîtier de charge fourni. Petit plus : ces écouteurs sans-fil peuvent être commandés par la voix et profitent du Google Fast Pair et du Microsoft Swift Pair.

La qualité audio est également au programme de ces écouteurs sans-fil équipés de haut-parleurs dynamiques de 5,8 mm et compatibles avec les codecs SBC, ainsi qu’AAC. En prime, ils supportent la technologie DSEE de Sony.

Jusqu’au 31 décembre, les Sony WF-C500 sont disponibles chez Fnac, Darty et Boulanger à 59,99 euros au lieu de 80 euros.

Le casque Bluetooth Sony WH-1000XM4 passe à 279,99 euros

Sorti en 2020 et noté 9/10 lors du test réalisé par Frandroid, le Sony WH-1000XM4 est encore une excellente référence à jour. Ce casque rassemble toutes les dernières technologies phares de Sony en matière d’audio, dont :

un son Hi-Res, y compris en Bluetooth grâce à la prise en charge du LDAC ;

sa compatibilité avec le DSEE Extreme ;

sa certification 360 Reality Audio pour un son 3D immersif.

Mais la véritable force du Sony WH-1000XM4 réside dans sa fonctionnalité de réduction active du bruit, qui s’impose comme l’une des plus performantes du marché. Grâce à l’Adaptative Sound Control, le casque paramètre la réduction de bruit automatiquement, sur 20 niveaux, en fonction de vos activités, de votre localisation, et donc de la typologie de sons environnants.

Le système tient aussi compte de la morphologie du visage pour optimiser le son. Et grâce aux fonctions Quick Attention et Speak-to-Chat, dès lors que vous parlez, le son de la musique se coupe automatiquement pour faciliter les échanges.

En prime, ce casque Bluetooth profite d’une belle autonomie de 30 heures avec la réduction active du bruit, sachant que 10 minutes de charge suffisent à apporter cinq heures d’écoute supplémentaire.

Exceptionnellement, ce casque sans-fil Sony WH-1000XM4 est à 279,99 euros au lieu de 330 euros chez Fnac, Darty et Boulanger.