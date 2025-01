Jouez à DOOM pour prouver que vous êtes un humain

Les systèmes de sécurité continuent d’évoluer et parfois de manière insolite comme ce système de CAPTCHA qui vous fait jouer au légendaire DOOM.

Si certains CAPTCHAs semblent peu sécurisés, avec des tests comme remettre des images à l’endroit ou des défis résolus facilement, voire trop facilement, par des systèmes informatiques, d’autres sortent du lot. Comme celui-ci qui vous met au défi de jouer à DOOM dans une section particulièrement difficile.

Le jeu parfait

DOOM est un jeu vidéo légendaire qui a connu de nombreuses déclinaisons sur Internet. Si on le retrouve sur des supports classiques, comme les ordinateurs, on peut le retrouver sur des supports plus insolites, comme une tondeuse à gazon.

Un jeu qui ne cesse d’inspirer. Guillermo Rauch, PDG de Vercel, une entreprise spécialisée dans les solutions de création de sites web, a récemment dévoilé une solution de CAPTCHA basé sur DOOM : pour accéder à un site, vous devez jouer à la version classique de DOOM et éliminer trois monstres, rapporte TechCrunch.

Pour rendre son CAPTCHA encore plus difficile, Rauch propose une section qui ne vous laissera aucun répit. Vous y trouverez de nombreux ennemis, une arme, 100 % de votre santé, mais pas d’armure. Certains commentaires soulignent la difficulté du test, comme celui répertorié par TechCrunch : « Il y a tellement de monstres, il m’a fallu 3-4 essais… comme un vrai CAPTCHA ! ».

Vous pouvez essayer par vous-même, en allant sur ce site et nous partager vos résultats.