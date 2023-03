Deux anciens dirigeants d’Apple veulent lancer un produit dopé à l’IA très bientôt

La start-up Humane a été fondée par deux ex-dirigeants d'Apple. Elle est en partenariat avec Microsoft ou encore OpenAI, a levé 100 millions de dollars et a pour ambition de sortir un « wearable » dans les prochains mois qui fonctionnera grâce à une intelligence artificielle. Simple gadget ou future révolution sur le marché ? Le projet reste encore trop flou pour le déterminer.

Humane est encore une start-up mystérieuse qui prévoit de lancer son premier produit basé sur l’intelligence artificielle au printemps 2023, sans qu’on sache réellement de quoi il s’agit. Jusque-là, on pourrait se dire que c’est un énième projet qui échouera dès son lancement. Mais en coulisses, ce n’est pas ce qu’on peut constater : Humane vient de réaliser sa troisième collecte de fonds, en récoltant pas moins de 100 millions de dollars, pour un total de 230 millions de dollars.

Humane : quels sont les plans de cette start-up mystérieuse ?

Humane a fond été créée en 2018 par deux anciens dirigeants d’Apple, Imran Chaudhri et Bethany Bongiorno. Ils étaient respectivement directeurs de conception dans l’équipe d’interface humaine et directrice d’exploitation. Une affaire qui est devenue une affaire de famille, puisque les deux fondateurs sont aujourd’hui mariés. Par ailleurs, de nombreux employés sont aussi des anciens de la firme de Cupertino, ayant quitté le navire. Le site Internet de la start-up est encore un peu vide : la plupart des pages n’apportent que des phrases aux concepts vagues et consensuels. On trouve cependant quelques communiqués de presse à propos des collectes de fonds.

Ce qu’on sait, c’est qu’un produit sortira cette saison et qu’il intègrera de l’intelligence artificielle. Comme le rapporte le Wall Street Journal, « les brevets publiés suggèrent que Humane a l’intention de construire un appareil portable qui pourrait être capable de projeter un écran avec lequel les utilisateurs pourraient interagir. » Un brevet qui précise que les utilisateurs pourraient contrôler l’interface par des gestes aériens ou avec les doigts.

Un wearable fonctionnant entièrement grâce à l’IA

De son côté, John Gruber de Daring Fireball a partagé « une copie à faible définition d’une présentation de Humane à un investisseur en 2021 », écrit Phone Arena. Il s’agirait d’un appareil photo connecté et fonctionnant à l’IA : il permettrait d’enregistrer des photos et des vidéos dans le cloud. Néanmoins, ce ne serait pas nécessairement le produit lancé dans les prochains mois. La présentation marketing mentionne le recours à un LiDAR qui permettrait de répondre à certaines questions. On pourrait demander à ce wearable quel est le modèle de voiture qu’on lui montre, le prix d’un objet qu’on voit, quel est le bâtiment devant lequel on se trouve, etc.

Toujours selon la présentation partagée, l’appareil peut « prendre en charge les microtransactions qui nécessitaient autrefois un smartphone et qui sont désormais encore plus rapides, plus simples et plus fluides grâce à la connaissance du contexte assistée par la vue ». La question qui reste en suspens, c’est tout de même l’obligation d’avoir un smartphone pour que ce produit fonctionne. Mais l’on sait que le flux de la caméra pourrait être utilisé pour les applications et notamment les réseaux sociaux comme Instagram et Snapchat.

Des partenaires de renom et des levées de fonds importantes

Humane a annoncé ce 8 mars avoir réalisé une troisième levée de fonds qui a permis de collecter pas moins de 100 millions de dollars. En plus de ces 100 millions de dollars, c’étaient déjà 130 millions de dollars qui avaient été collectés au cours de deux précédents tours de table.

Au-delà du montant de l’opération, ce sont aussi les noms qu’on trouve dans la liste des participants qui peut impressionner. Microsoft, LG, Volvo, Qualcomm, Forerunner (Garmin) ainsi que Sam Altman, fondateur d’OpenAI (dans laquelle Microsoft a investi 10 milliards de dollars). Une liste qui est toutefois à relativiser : les grandes entreprises de l’industrie investissent toutes dans différents projets, afin de les voir grandir et pourquoi pas de démocratiser leurs produits/services à une échelle plus large. Cela leur permet de prévoir les futures tendances tout en ayant la main sur les prochaines technologies.

D’ailleurs, on apprend que Humane va s’appuyer sur Microsoft pour la commercialisation de son futur produit et qu’elle utilisera son service de cloud pour faire fonctionner son intelligence artificielle. Par ailleurs, la start-up va avoir recours à la technologie d’OpenAI pour son appareil. On peut penser que ce produit intègrera un modèle de langage comme GPT 3.5, celui qui est actuellement utilisé par ChatGPT. Le communiqué publié ajoute aussi que Volvo va travailler avec Humane « sur une future collaboration potentielle qui serait le premier exemple d’application de l’offre de Humane à l’industrie automobile. »

Pourquoi Apple n’est pas de la partie

Selon les informations de John Gruber, Apple ne serait pas intéressé par une prise de participation. On peut penser que la marque à la pomme est très concentrée sur son casque de réalité mixte Apple Glass. Le casque est selon les rumeurs à un stade avancé et une présentation pourrait avoir lieu lors de la prochaine WWDC en juin prochain.

Mais une explication avancée par John Gruber est la relation entre Apple et ses deux anciens cadres dirigeants. Il indique que « Bongiorno et Chaudhri ne sont pas partis en bons termes, Chaudhri en particulier étant perçu comme s’attribuant un crédit personnel excessif pour le travail effectué par une équipe plus importante. » Une chose est certaine, les deux parties n’ont plus envie nouer de relations humaines.

