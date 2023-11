Ce capteur musculaire peut améliorer vos performances en course à pied

Le capteur Clomp, actuellement en phase de financement participatif, va analyser votre seuil lactique et vous proposer des entraînements personnalisés en fonction de vos performances.

Pour s’améliorer en course à pied, il n’est nécessaire que d’avoir une bonne paire de chaussures de courses. Néanmoins, les constructeurs sont de plus en plus investis dans ce domaine afin d’améliorer les performances des amateurs de course de fond ou de demi-fond. Outre les montres de sports, comme celles de Garmin, les capteurs à placer sur sa chaussure ou les ceintures cardiofréquencemètre, qui permettent d’avoir des mesures supplémentaires, certains fabricants se lancent désormais dans des capteurs plus exotiques.

C’est le cas d’Obelab, à l’origine d’un projet de financement participatif lancé sur Indiegogo. L’entreprise coréenne a en effet développé Clomp, un capteur musculaire qui vient se placer sur la cuisse du coureur afin d’obtenir plusieurs mesures. Ce capteur va permettre de mesurer la SmO2 de l’utilisateur, c’est-à-dire la saturation en oxygène dans les muscles. En fonction de ce taux, le capteur pourra alors en déduire le seuil lactique du coureur. Ce seuil est la vitesse à laquelle l’acide lactique va se concentrer dans les muscles sans parvenir à être éliminé suffisamment rapidement, provoquant alors des douleurs musculaires. Un des objectifs pour les coureurs est justement de repousser ce seuil au maximum afin de pouvoir courir plus rapidement et plus longtemps sans douleur ni fatigue musculaire.

Outre ce seuil lactique, le capteur va également permettre de mesurer le taux d’élimination des graisses pendant l’effort ainsi que les calories éliminées.

Des programmes d’entraînement adaptés aux performances

En plus de ces mesures, le capteur Clomp est accompagné d’une application iOS et Android proposant différents plans d’entraînement en fonction du profil et des performances de l’utilisateur allant du 5 kilomètres au marathon. Un programme de perte de poids est également proposé dans l’application. De quoi s’adresser aussi bien aux coureurs expérimentés qu’aux débutants qui chercheraient surtout à se lancer dans la course à pied.



Concrètement, le capteur est plutôt petit avec un format rectangulaire de 31,4 x 15,5 mm pour une autonomie de 5 heures. Il peut se fixer à la cuisse de deux manières différentes : avec un patch adhésif ou à l’aide d’une cuissarde élastique.

Le lancement par financement participatif permet de profiter d’un tarif de 242 euros pour un capteur, contre 392 euros après le lancement. Les premières livraisons sont prévues pour le mois de décembre 2023. Le projet a par ailleurs déjà été financé à hauteur de 717 % au moment d’écrire ces lignes. Il faut dire que l’entreprise ne demandait que 1867 euros pour sa campagne et qu’elle a déjà atteint 13 406 euros.