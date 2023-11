Ai Pin : vous ne croyez pas au succès de ce produit « révolutionnaire »

Humane a révélé des informations cette semaine sur son AI Pin avec un prix digne d'un smartphone quasi-premium, 699 euros. On vous a demandé si vous pensez que ce produit a de l'avenir et la réponse est sans appel....

Vous l’avez probablement vu passer : une start-up intitulée Humane et fondée par deux anciens d’Apple veut remplacer le smartphone. Oui, tout le monde a le même projet dans la Tech ces dernières années : des lunettes connectées, aux bagues connectées en passant par les voitures électriques, tout le monde veut prendre la place du smartphone. Mais l’Ai Pin veut le faire avec un form factor tout à fait nouveau.

Il s’agit plus ou moins d’un pins connecté, qu’on accroche à sa veste par exemple. Celui-ci peut projeter du texte, répondre à des questions grâce à ChatGPT, il possède un gyroscope, un capteur de luminosité, un GPS… bref cela ressemble beaucoup à un smartphone. Du moins si on oublie l’absence notable d’applications et d’écran. Tout passerait par de l’IA. Open AI, Microsoft, Google, Slack et Tidal offriraient notamment divers services.

Pour aller plus loin

Cet objet connecté veut tuer le smartphone : voici son prix

Vous n’êtes pas prêts à remplacer votre smartphone

Le projet a le mérite d’être clair et plutôt ambitieux. Peut-être trop ? À Frandroid, nous qui testons des dizaines de smartphones par an, nous restons pour l’heure prudents. Nous vous avons donc demandé votre avis sur le sujet et le résultat est difficile à contester.

L’Ai Pin n’a pas réussi à convaincre 61 % des répondants à notre sondage. Pour Impli, « ça va finir sur l’étagère des fails, avec les Google Glass et consorts », un rapprochement qui s’avère pertinent. Fred quant à lui y voit un frein majeur : « l’écran du smartphone est vraiment un incontournable pour pouvoir visualiser des images » et propose donc de coupler l’appareil avec des lunettes connectées.

À ceux-là s’ajoutent 25 % de Saint Thomas ayant besoin de voir l’objet avant de se faire un avis définitif.

Il ne reste donc que 14 % des sondé·es qui croient ce projet capable de détrôner un jour le smartphone. Gatcho par exemple pensait que le produit ferait « un bide » avant de voir une vidéo de démonstration. « L’outil a l’air beaucoup plus évolué que ce qu’en disent les journalistes sur les sites. La fonction de traduction en temps réel est assez impressionnante », avance-t-il.