L’AI Pin d’Humane a une fiche technique qui ressemble à celle d’un smartphone vieux de 5 ans

Mais qu'est-ce que l'AI Pin a de si spécial ? La FCC a pu démonter l'appareil.

L’AI Pin d’Humane est un appareil portable innovant qui pourrait potentiellement remplacer les smartphones à l’avenir. Retenez-bien que nous avons utilisé le conditionnel ici.

Proposé au prix de 699 dollars, cet appareil se présente sous la forme d’un boîtier carré compact et léger, pesant seulement 34 grammes. Il se fixe facilement aux vêtements grâce à une batterie magnétique.

Le design de l’AI Pin est pensé pour être à la fois pratique et esthétique. Sa taille réduite et son poids plume en font un objet facile à transporter et à utiliser au quotidien. La batterie magnétique, qui se fixe à l’arrière de l’appareil, permet non seulement de l’alimenter en énergie, mais aussi de le maintenir solidement en place sur les vêtements.

Un premier démontage technique

Bien que le fabricant n’ait pas souhaité confirmer la composition exacte de l’AI Pin lors de son lancement en novembre dernier, la FCC (Federal Communications Commission) a publié un démontage de l’appareil qui révèle des informations intéressantes.

L’arrière de l’appareil est dominé par une bobine de charge qui sert à charger la petite batterie de 281 mAh de l’AI Pin. Pour utiliser la broche tout au long de la journée, elle doit nécessairement être connectée à la batterie externe de la base aimantée.

L’examen de la carte mère est tout aussi intrigant. On y découvre que Humane utilise un SoC Qualcomm Snapdragon 720G, une puce de milieu de gamme datant de 2019. Bien qu’elle dispose d’un accélérateur d’IA, cette puce est trop lente pour les modèles d’IA complexes. C’est pourquoi l’AI Pin repose principalement sur une connexion Internet pour la plupart de ses fonctions et n’est vendu qu’avec un abonnement payant, qui comprend déjà l’abonnement mobile 4G.

Des composants minuscules pour une technologie avancée

La caméra pour la reconnaissance d’objets AI, le capteur ToF pour le contrôle gestuel et le projecteur laser pour le Laser Ink Display sont remarquablement petits. L’inscription sur l’un des câbles flexibles révèle que le projecteur est appelé en interne LunarSky Module.

L’AI Pin regorge également de petites surprises cachées. Par exemple, l’inscription Lorem Ipsum sur le couvercle de la bobine de charge, ou encore l’inscription « Made with trust, Truth + Joy » sur le couvercle au-dessus.

En attendant de pouvoir tester le Humane Ai Pin, je vous encourage à lire ma prise en main sur Numerama.