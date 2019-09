Après les enceintes Echo 2019, l’Echo Studio, les routeurs eero, les Echo Buds, les lunettes Echo Frames, voici l’anneau connecté Echo Loop.

Comment résumer l’Echo Loop ? C’est simple : Amazon a pris une enceinte Echo et l’a mise dans une bague. Ce produit fait parti du programme appelé par Amazon « Day1 » (avec les lunettes Echo Frames), une sorte de programme qui dit « voici une série de produits qui ne sont pas vraiment prêts pour la vente en masse, mais nous les commercialisons quand même » (comme le Samsung Galaxy Fold).

Cet anneau se connecte en Bluetooth à votre smartphone et intègre un haut-parleur et un microphone. Il existe en quatre tailles et peut vibrer pour confirmer qu’Alexa est à l’écoute. Selon The Verge, le haut-parleur est très faible et la batterie devrait durer « environ un jour ». Vous pouvez appuyer longuement sur le bouton pour accéder à l’assistant vocal par défaut de votre smartphone, comme Siri ou Google Assistant.

Pour lui parler, il faudra impérativement porter l’anneau à votre bouche, tandis qu’il faudra le porter à votre oreille pour écouter ce que Alexa a à vous dire. Sur les illustrations, on remarque également la taille assez imposante de cette bague connectée.

Vendu exclusivement aux Etats-Unis, pour le moment, l’Echo Loop coûte 179,99 dollars en quantité limitée avec un prix de lancement de 129,99 dollars.